Nueva información sobre el robo en la casa de Sergio Rico y Alba Silva: "Los investigadores creen que ha habido un trabajo de vigilancia previa"

La tarde se mueve 20 octubre 2026

Alfonso Egea, Kike Calleja e Iván García han aportado en 'La tarde se mueve' nuevos detalles acerca del robo que han sufrido el futbolista Sergio Rico y la influencer Alba Silva en la casa que comparten en Sevilla

En 'Vamos a ver' se ha dado la noticia de que cinco encapuchados han asaltado la casa del futbolista Sergio Rico y la influencer Alba Silva en Sevilla y en 'La tarde se mueve' han ampliado la información tres periodistas: Alfonso Egea, Kike Calleja e Iván García. Además, se han emitido imágenes del interior de la casa de la pareja, que se grabaron cuando Alba participó en 'WAGS. Ellas también juegan', formato disponible en Mediaset Infinity.

Kike Calleja, que ha dado la noticia esta mañana, ha explicado que ha podido hablar con Alba pero que ella está muy afectada y no quiere dar más detalles porque está todo en manos de las autoridades que están investigando el asalto a su propiedad, en la que entraron cinco hombres cuando la familia se encontraba cenando. En ese momento, estaban dentro del domicilio Sergio, Alba, la madre de Alba, los dos hijos de la pareja y una empleada del hogar. Iván García ha explicado que la persona que se encuentra más afectada es la madre de Alba: "Le ponen una pistola en la frente mientras le quitan todo lo que lleva encima". El periodista también ha explicado que Alba "es la única que se enfrenta a ellos" y que los ladrones "se lo han llevado absolutamente todo: dinero, joyas, cualquier cosa de valor que tenían en la casa, incluso lo que llevaban puesto".

Alfonso Egea, periodista especializado en sucesos, ha entrado en directo para compartir los detalles que le ha dado la Guardia Civil. Ha explicado que los cinco hombres entraron armados por la puerta principal de la casa y que en ese momento la pareja intentó buscar "refugio en otra zona de la casa" junto a sus pequeños, pero que no lo consiguieron. "No es que golpeen a Sergio y a su pareja, sino que se emplean con violencia para reducirlos; quiero hacer esta aclaración porque no es que les hayan dado, ni mucho menos, una paliza", ha subrayado Egea, que añadía que los investigadores piensan que "ha habido un trabajo de vigilancia previa, que esa casa no ha sido elegida al azar".