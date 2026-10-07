La convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ atraviesa uno de sus momentos más tensos. Chiqui se ha convertido en uno de los grandes focos de conflicto del concurso después de los últimos enfrentamientos con sus compañeros, especialmente tras la polémica con María Jesús e Ivana. Mientras la concursante intenta sobreponerse a una situación cada vez más complicada, fuera de Honduras hay quienes no dudan en ponerse de su lado. Es el caso de Dámaso, íntimo amigo de Chiqui desde hace más de 15 años, que ha hablado alto y claro sobre el momento que atraviesa su amiga.

Para Dámaso, Chiqui no está sola por casualidad y buena parte de sus compañeros la consideran una rival a batir: “Todos están contra ella simplemente porque la ven un rival fuerte la ven que no se calla, la ven que lo da todo”, aseguró unos instantes antes de que comenzase la gala con Sandra Barneda al frente – una excepción de este pasado martes que se debe a su futura boda con su prometida que será celebrada el próximo sábado-. Dámaso ha defendido que el carácter de la andaluza y su trayectoria televisiva pueden estar influyendo en la situación que está viviendo en el concurso.

El amigo de la concursante también analizó el conflicto que mantiene con María Jesús y la acusación de que Chiqui habría querido hacer “carpetas”. dentro del programa. Una polémica sobre la que tiene una opinión muy clara y que, según explicó, cambiaría si apareciesen determinadas imágenes. ¿Considera que ha sido una traición? ¿Y cómo ve realmente la relación entre Chiqui e Ivana? Dámaso respondió a todo ello en la entrevista que puedes ver dando play.

Isa Pantoja analiza las últimas polémicas de ‘Supervivientes’: "Hay un pique por parte de Víctor hacia Asraf, claramente"

Isa Pantoja también quiso analizar en exclusiva para Mediaset Infinity algunos de los grandes frentes abiertos en ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora puso el foco en el polémico robo de comida protagonizado por los concursantes de Playa Luna y valoró si la sanción impuesta por la organización fue justa. “Me parece justa para algunas personas que no estaban nominadas”, explicó, aunque tiene claro qué castigo habría aplicado ella.