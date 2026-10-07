La convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ atraviesa uno de sus momentos más tensos. Chiqui se ha convertido en uno de los grandes focos de conflicto del concurso después de los últimos enfrentamientos con sus compañeros, especialmente tras la polémica con María Jesús e Ivana. Mientras la concursante intenta sobreponerse a una situación cada vez más complicada, fuera de Honduras hay quienes no dudan en ponerse de su lado. Es el caso de Dámaso, íntimo amigo de Chiqui desde hace más de 15 años, que ha hablado alto y claro sobre el momento que atraviesa su amiga.
Para Dámaso, Chiqui no está sola por casualidad y buena parte de sus compañeros la consideran una rival a batir: “Todos están contra ella simplemente porque la ven un rival fuerte la ven que no se calla, la ven que lo da todo”, aseguró unos instantes antes de que comenzase la gala con Sandra Barneda al frente – una excepción de este pasado martes que se debe a su futura boda con su prometida que será celebrada el próximo sábado-. Dámaso ha defendido que el carácter de la andaluza y su trayectoria televisiva pueden estar influyendo en la situación que está viviendo en el concurso.
El amigo de la concursante también analizó el conflicto que mantiene con María Jesús y la acusación de que Chiqui habría querido hacer “carpetas”. dentro del programa. Una polémica sobre la que tiene una opinión muy clara y que, según explicó, cambiaría si apareciesen determinadas imágenes. ¿Considera que ha sido una traición? ¿Y cómo ve realmente la relación entre Chiqui e Ivana? Dámaso respondió a todo ello en la entrevista que puedes ver dando play.
Isa Pantoja también quiso analizar en exclusiva para Mediaset Infinity algunos de los grandes frentes abiertos en ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora puso el foco en el polémico robo de comida protagonizado por los concursantes de Playa Luna y valoró si la sanción impuesta por la organización fue justa. “Me parece justa para algunas personas que no estaban nominadas”, explicó, aunque tiene claro qué castigo habría aplicado ella.
La situación extrema que están viviendo algunos concursantes también preocupa a Isa, especialmente en el caso de Marta Peñate. La hija de Isabel Pantoja consideró que las duras condiciones de la localización pueden estar pasando factura y reconoció que entiende algunas de sus reacciones.
Pero si hay una relación que analiza con especial atención es la de Víctor y Asraf. Isa percibe una tensión evidente entre ambos y no duda al señalar que “hay un pique por parte de Víctor hacia Asraf, claramente”. Una rivalidad que, según su visión, viene de lejos y que podría seguir dando momentos durante la convivencia.
Isa también tomó partido en la guerra entre Chiqui, María Jesús e Ivana. Aunque considera que María Jesús ha sido sincera, reconoció que hay comportamientos que no termina de entender y explica con quién se posicionaría si tuviera que elegir entre Ivana y María Jesús.
Dale al play y descubre todo lo que Dámaso e Isa Pantoja han contado sobre las últimas polémicas de ‘Supervivientes’.