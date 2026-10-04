El mayor asalto de la historia del programa a la caseta del equipo técnico y la evacuación de Barranco, hoy en 'Conexión Honduras'

En 'Supervivientes All Stars' se ha producido el mayor asalto de la historia del programa tras el robo a la caseta técnica del equipo, un hecho sin precedentes que tendrá consecuencias graves y un castigo ejemplar para los culpables, cuyas identidades se revelarán hoy.

Albert Barranco, evacuado de la convivencia

Además, Albert Barranco ha tenido que ser evacuado de la playa y la organización determinará si podrá o no continuar en el concurso.

Todos los detalles de esta situación se conocerán esta noche a las 22:00 en 'Conexión Honduras', con Sandra Barneda, y minutos antes en Mediaset Infinity con contenido exclusivo.

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