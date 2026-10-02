Chiqui se queda sola tras destapar María Jesús su estrategia contra Arkano: "Macabra, maquiavélica y sucia"

Supervivientes All Stars 02 octubre 2026

María Jesús ha confirmado que Chiqui le pidió que no diera "bola" a Arkano para dejarlo solo y ha provocado que todos sus compañeros, incluida su amiga Ivana, se posicionen contra ella

La Palapa ha saltado por los aires tras una de las broncas más sonadas de 'Supervivientes All Stars 2026'. Chiqui, la protagonista de la gran discusión, se ha quedado sola frente a sus compañeros después de que María Jesús Ruiz haya confirmado una conversación que destapaba el juego de la murciana con Arkano. Según la de Jaén, su compañera le pidió que dejase de darle "bola" al rapero para que perdiera protagonismo dentro del concurso.

Todo ha comenzado durante una discusión en la que varios supervivientes acusaban a Chiqui de mantener conversaciones fuera de cámara y negar después que se hubieran producido. "No podemos ser todos mentirosos", le reprochaba Yulen mientras Ivana Icardi, uno de sus grandes apoyos hasta ahora, descubría también que su amiga habría hablado de ella a sus espaldas. Pero el verdadero terremoto llegaba al aparecer el nombre de Arkano. María Jesús confirma el juego de Chiqui contra Arkano Yulen acusaba a Chiqui de haber intentado "anular" a Arkano después de que este rechazase mantener una relación con ella. Chiqui lo negaba tajantemente y pedía ver las imágenes que lo demostrasen. Sin embargo, María Jesús había contado previamente a Arkano algo que él desconocía. Según su versión, Chiqui habría tratado de conseguir que sus amigas dejasen de hablar con él para reducir su presencia en la playa. "Me ha dicho que desde que le dije que no a Chiqui, Chiqui ha estado maquinando para que me dejen de lado", explicaba Arkano a Marta Peñate y a Yulen, que no ocultaban que estaban flipando, aunque ambos reconocían que lo veían venir: "Se le ha caído el castillo, porque ella nunca pensó que María Jesús fuera a confesar la verdad. Que yo ya se lo estaba viendo muchas veces en plan el punto de mentirosa".

Ya en la Palapa, María Jesús confirmaba sus palabras. "Me dice que yo lo que le tengo que hacer es no darle ni bola para que se caiga solo como personaje y lo saquen del reality", aseguraba, y continuaba con su explicación: "Yo le brindo la amistad a Chiqui, a Ivana, a todos mis compañeros sin limitarlos a que hablen con el resto, pero en el momento en el que a mí me coarta la libertad y me dice que yo lo que le tengo que hacer es no darle ni bola para que se caiga solo como personaje y lo saquen del reality, ¿por qué?, ¿porque no quiso estar con ella?, ¡me parece superinjusto! ". Además, aseguraba que tenía claro que su sinceridad y el "estar al lado de la verdad" le iban a pasar factura en los próximos días: "Para mí no es fácil porque yo sé cómo es Chiqui y yo sé lo que a mí me espera en la playa. Y entonces me tengo que reforzar y hacerme con todo el equipo por que sé que ahora yo voy a ser su próxima víctima".

Arkano estalla contra Chiqui: "Es una estrategia absolutamente macabra" Arkano, que había permanecido en silencio durante buena parte de la discusión, terminaba pronunciándose con dureza: "A mí me parece que María Jesús no tenía necesidad ninguna de traicionar a Chiqui, María Jesús está con la verdad y es lo que ha hecho. Lo que lleva haciendo Chiqui me parece de las cosas más sucias que se me podía ocurrir que me podían hacer en un concurso". El rapero relacionaba lo contado por María Jesús con las ocasiones en las que Chiqui le había llamado "invisible" o "palmera" con su firme opinión de que la murciana estaba también intentando manipular a sus compañeras, y sentenciaba de forma demoledora: "Me parece una estrategia absolutamente macabra, maquiavélica y de las cosas más sucias que se podían dar en una playa".

Chiqui, sin embargo, seguía negándolo y reclamaba pruebas. "Quiero ver la grabación", repetía mientras sus compañeros la acusaban de nuevo de hablar detrás de las cámaras para que no hubiera pruebas y cuestionaban que María Jesús tuviese algún motivo para inventarse algo así. Chiqui pierde el apoyo de Ivana: "Estoy flipando contigo" El golpe más duro llegaba de la mano de Ivana Icardi. Hasta ese momento había confiado en Chiqui frente al resto, pero las revelaciones de la noche hacían que se posicionase también en su contra: "Yo pretendía estar contigo hasta el fin, pero estoy flipando contigo", le decía. Yulen también le reprochaba haber dejado a todos sus compañeros "de mentirosos" cuando, según defendían, llevaban días diciendo la verdad.