Supervivientes All Stars 02 octubre 2026

El concursante ha hablado en 'Supervivientes All Stars 2026' de la ruptura de su hermano Jesulín y Belén Esteban y Jorge Javier ha sorprendido con una inesperada invitación a toda la familia Janeiro

Víctor Janeiro se abrió como nunca durante su paso por el 'Puente de las Emociones' de 'Supervivientes All Stars 2026'. El torero hizo un recorrido por algunos de los episodios que han marcado su vida y acabó hablando también de una etapa que afectó de lleno a toda su familia: la relación de su hermano, Jesulín de Ubrique, con Belén Esteban y todo lo que ocurrió tras su separación. Días después de enfrentarse a sus recuerdos, Víctor ha compartido con sus compañeros de aventura algunos momentos más que le dejó aquella época. "A mí me pilló siendo un chiquillo prácticamente", ha comenzado diciendo, para continuar asegurando que, por encima de todo, prefiere ver el lado positivo y quedarse con más importante: la hija que nació de aquella relación.

"Una niña maravillosa, que nosotros la queremos igual que a todos los demás y que sabe dónde tiene su casa", ha asegurado Víctor, que también ha explicado con más detalle cómo vivió la familia Janeiro todo lo sucedido después de la ruptura de su hermano Jesulín y Belén Esteban. Víctor Janeiro recuerda cómo fue la separación de Jesulín y Belén Víctor ha contado que antes de aquella época su familia mantenía una relación muy diferente con los medios. "Nosotros nos llevábamos muy bien con la prensa, abríamos las puertas de Ambiciones", ha explicado. Sin embargo, ha asegurado que la situación fue cambiando y que llegó un momento en el que "parecía que vendía más la guerra que el llevarte bien". Sobre Belén Esteban, Víctor ha recordado que su llegada a la vida de Jesulín fue como la de "una chavala normal, de la calle". Después nació su hija, la pareja terminó rompiéndose... y el resto es ya prácticamente historia de la televisión.

El concursante ha reconocido que cree que Belén en aquel momento eligió "el camino más fácil, el que ella quiso y el que más rápido ganó dinero", una decisión muy diferente, según su opinión, a la que trató de optar su familia, queriendo mantenerse al margen: "Nosotros siempre nos mantuvimos con respeto. Nunca entramos al trapo y nunca nos metimos en esa bola". Esta decisión de no entrar en nada, según ha explicado, estuvo marcada especialmente por la existencia de una menor en medio de todo el conflicto. Ahora, después de convertirse él mismo en padre, Víctor aseguraba comprender mucho mejor cómo pudo sentirse su hermano. "Él sufrió mucho", ha confesado recordando también que fueron unos años muy complicados para toda la familia: "Encima la pérdida de mi padre, mi madre también sufrió mucho con todo, porque al final, no deja que hay una niña por ahí, de que esto, de que mi nieta, la abuela", confesaba Víctor a sus compañeros. Jorge Javier invita a Jesulín y María José Campanario a 'Supervivientes 2027' Las palabras de Víctor han emocionado a Beatriz Trapote, presente en el plató de 'Supervivientes All Stars 2026'. La mujer del concursante ha contado que toda la familia estuvo pegada a la televisión para ver a Víctor en el 'Puente de las Emociones' y ha sorprendido a Jorge Javier Vázquez: "¿Nos estás diciendo que Jesulín y María José Campanario ven el programa ‘Supervivientes’, están viendo a su hermano y a su cuñado?".

Beatriz lo confirmaba: "Te lo estoy diciendo y te lo aseguro. Y además les encanta. Jesús, María José, Julia, su madre, su hermano, su hermana, todos, todo el mundo. Muy contentos". Estas palabras han sido suficientes para que Jorge Javier aprovechase la ocasión y lanzase una propuesta en pleno directo: "Jesús Janeiro Bazán, María José Campanario… quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de 'Supervivientes 2027'".

Y el presentador no ha puesto demasiadas condiciones: "Bueno, o uno, u otro, o los dos, lo que quieran. Primero uno, luego el otro, si esto no se acaba nunca". Beatriz, eso sí, ya ha dejado clara la suya: si alguno acepta, ella quiere ejercer de defensora. La proposición de Jorge Javier a Juls Janeiro La invitación no ha terminado ahí. El presentador ha querido saber si Beatriz Trapote veía a su sobrina Juls en Honduras: "¿Tú ves a Juls Janeiro concursando en Supervivientes?" y su respuesta ha sido afirmativa, aunque ha explicado que a la joven le impone ver las dificultades a las que se enfrentan los concursantes.