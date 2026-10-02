Las nominaciones de 'Supervivientes All Stars 2026' han dado un giro inesperado. Esta vez han sido los amigos y familiares de los concursantes los encargados de repartir sus votos desde el plató y lo que parecía formar parte de la mecánica habitual del concurso ha terminado provocando un tenso cara a cara entre Isa Pi y Beatriz Trapote.
Todo ha comenzado minutos antes, cuando Isa decidía nominar a Víctor Janeiro. Una decisión que no ha sentado nada bien a su mujer, especialmente por una conversación que, según Beatriz Trapote, ambas habían mantenido previamente y en la que Isa le habría confirmado a Bea que no iba a escribir el nombre de su marido.
Por eso, cuando Jorge Javier Vázquez le ha dado la palabra para emitir su nominación, Beatriz ya tenía claro lo que iba a hacer: en ese preciso momento, ha cambiado el voto que tenía pensado dar a Barranco para 'vengarse' de la traición de la hija de Isabel Pantoja.
"¡Qué ganas tengo!", ha advertido Beatriz Trapote nada más llegar su turno para nominar. La mujer de Víctor se explicaba entonces: aunque tenía pensado dar su voto a otro concursante, la nominación de Isa había cambiado sus planes.
"No lo tenía tan claro, pero visto lo visto… Considero que es una traición", ha comenzado explicando. Según la mujer de Víctor Janeiro, Isa le había asegurado momentos antes de comenzar las nominaciones: "No te preocupes, que yo a Víctor no le voy a nominar".
Isa Pi ha negado inmediatamente: "¿Yo cuándo te he dicho eso?", pero Beatriz Trapote le replicaba: "Hace un rato". La mujer de Asraf no estaba dispuesta a dejar pasar la acusación y contraatacaba: "Si estabas buscando la excusa para nominar a Asraf…", le reprochaba desde su asiento, convencida de que lo que había hecho Beatriz era encontrar en su voto contra Víctor la justificación perfecta para ir directamente a por su marido.
Pero Bea tampoco se quedaba callada: "No pasa nada. Esto es un juego. Yo iba a nominar a Barranco y se lo he dicho en la publi a Olatz, ¿sí o no?, porque Barranco, y lo hablé con Olatz, le hizo la nominación directa a Víctor y yo pasé una semana terrible".
Beatriz ha explicado que, pese a tener en mente la nominación a Barranco, la decisión de Isa Pi lo había cambiado todo en el último momento: "Me ha parecido una traición", reiteraba mientras Jorge Javier trataba de hacer avanzar las nominaciones y le pedía que escribiese definitivamente el nombre de su elegido en la pizarra.
Así, con total seguridad por su parte, el nombre que aparecía finalmente en las manos de Beatriz Trapote era el de Asraf: "Nomino a Asraf con todas las ganas de mi vida", soltaba y remataba con otra razón: "¡Por haberle quitado las alubias!".