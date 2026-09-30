Supervivientes 01 octubre 2026

Los familiares de los concursantes han nominado de la misma manera y sus puntos se han sumado a los de los supervivientes

Las nominaciones de esta semana en 'Supervivientes All Stars' han sido muy diferentes y han terminado con las estrategias y es que los concursantes no pueden imaginarse que sus familiares que estaban en plató iban a nominar de la misma manera que ellos. "Los puntos de la nominación de los familiares se sumaran a los puntos de la nominación de los supervivientes y los concursantes se van a quedar descolocados porque no van a saber lo que ha pasado, explicaba Jorge Javier Vázquez para dar comienzo a esta noche histórica en 'Supervivientes All Stars'.

Las decisiones de los capitanes: Rubén da la inmunidad y Marta nomina directamente Durante la noche, Marta Peñate y Rubén Torres se han enfrentado en 'el duelo de capitanes', siendo Rubén el que se ha proclamado vencedor y consiguiendo así el puesto de capitán de 'El equipo sol' y el poder de la inmunidad para uno de los miembros de su equipo, el que le daba a Rosa Benito. Por su parte, Marta como capitana de 'El equipo luna' ha nominado de manera directa y decidía que fuera Omar Sánchez porque tenía claro que iba a salir nominado igualmente. Pero antes de empezar, los concursantes se enfrentaban al juego de líder, en el que Damián Quintero, para el equipo sol e Ivana Icardi, para el equipo luna, se han hecho con el collar. Y con esto, comenzaban las nominaciones.

Las nominaciones del equipo sol: los concursantes y sus familiares dan sus puntos Para el 'equipo sol' han empezado las nominaciones en plató. Los familiares han dado su nombre y razón sin que los concursantes sepan nada: Isa Pantoja, mujer de Asraf: estoy un poco nerviosa porque no puedo nominar a las dos personas que tienen peor convivencia con Asraf, así que la otra persona es Víctor, gracias a un vídeo pude ver que no se lleva bien con Asraf. Geles, hermana de Rosa Benito: yo tenía dudas entre dos, pero ante la duda voy a elegir a Yola. Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro: yo no lo tenía tan claro, pero visto lo visto y esa traición después de que Isa me dijera que no iba a nominar a Víctor, nomino a Asraf con todas las ganas del mundo. Marlene Monroue, amiga de Yola Berrocal: tenía a dos en la lista del karma que tenía que nominar, pero Damián se ha salvado así que nomino a Barranco. Casandra, mujer de Damián Quintero: voy a nominar a Yola porque no me gusta cómo está actuando con Damián, se ha juntado a otras personas porque creo que ve que tienen más apoyo, creo que tiene muchos realities a su espalda y que sabe cómo jugar sus cartas. Olatz, novia de Albert Barranco: nomino a Yola porque creo que la última prueba de recompensa individual se lo tomó demasiado persona con Albert que dijese su nombre y le dejase sin comer… Y cuando terminaban los familiares, entre tensiones y algunos reproches entre ellos, en especial Isa Pantoja y Beatriz Trapote, llegaba el turno de los concursantes del 'equipo sol':

Asraf Beno: voy a nominar a Víctor porque hemos tenido muchos desacuerdos y ya se sabe un poco por donde va. Rosa Benito: esta semana he tenido una mala semana con él y espero no hacerlo la que viene, nomino a Asraf. Víctor Janeiro: voy a nominar a Asraf porque no nos entendemos en la playa, siempre está muy serio y no se está llevando muy bien conmigo. Yola Berrocal: mi nominación es para Barranco, sabiendo que tenía mucha debilidad y que no había comido tarta me dejó sin comer. Albert Barranco: nomino a Yola porque considero que, por muy amiga que seas de Asraf, tienes que tener tu opinión personal y no puedes defenderle en todo. La nominada, con los votos de los familiares y del grupo, es Yola Berrocal y Damián Quintero, como líder, ha nominado a Asraf porque “es con el que tiene diferencias y no le gustan”.

Nominan los familiares y supervivientes del 'equipo luna' Dámaso, amigo de Chiqui: María Jesús está nominada por traicionar a Chiqui. Curro, marido de María Jesús Ruiz: no podía ser de otra manera, los valores de la amistad están para saber cuando alguien se equivoca y cuando te hacen una corrección saber aceptarlo, por lo tanto voto a Chiqui porque creo que no tiene valores de amistad. Sol Macaluso, amiga de Ivana Icardi: nomino a Chiqui, es la decepción de la noche no solo para ella, para toda la playa. Javier Ungría, amigo de Arkano: esto se llama supervivientes y venir a hacer cuatro gracias y montar cuatro pollos se me queda corto, así que Chiqui. La abuela de Omar: nomino a Chiqui porque no me gustan los follones y los enredos, no merece la pena con lo mal que lo están pasando. Después de las nominaciones de sus familiares, los concursantes del 'equipo luna' han nominado desde Honduras:

Chiqui: mi nominado es Arkano hasta que salgamos uno de los dos, no voy a tocar a las chicas de mi grupo. María Jesús Ruiz: me dan coraje las personas que están en un reality y aprovechan cuando no hay cámaras para malmeter. Nomino a Chiqui. Arkano: nomino a Chiqui por razones evidentes, creo que no hay explicar mucho más. Omar Sánchez: nomino a Chiqui. La nominada del grupo, con los votos de los familiares y los supervivientes, es Chiqui e Ivana, como líder, ha nominado de manera directa a Arkano: “Lo siento por él, se salva todas las semanas y a María Jesús no le voy a tocar”.