Supervivientes All Stars 02 octubre 2026

El presentador se dirige a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario durante el directo de 'Supervivientes All Stars' con una inesperada propuesta

Si por algo ha quedado marcada la gala de 'Supervivientes All Stars' que se ha emitido en Telecinco este jueves y que puedes ver a través de Mediaset Infinity al completo de nuevo es por la triple propuesta de Jorge Javier Vázquez que ha hecho a parte de la familia Janeiro en pleno directo del programa.

Todo ha ocurrido cuando Jorge Javier, después de que Beatriz Trapote contara cómo está viviendo la familia Janeiro la participación del torero en Honduras, ha desvelado que tenía una "invitación formal" que hacer. El presentador se ha dirigido a cámara y, de manera directa y concisa, ha nombrado a Jesús Janeiro Bazán (más conocido como Jesulín de Ubrique, hermano del concursante actual de 'SV All Stars' Víctor Janeiro) y a María José Campanario, mujer de Jesulín, para señalar lo siguiente: "Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de 'Supervivientes 2027'".

La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Juls Janeiro en pleno directo de 'SV All Stars': "Tienes que venir... voy a estar cuidándote"

La propuesta ha provocado un fuerte aplauso del público, y no es para menos: la expectación es máxima por verles de nuevo en televisión, y más después de la participación este año de Víctor Janeiro, quien nos está dejando momentos muy emotivos y confesiones que no están pasando desapercibidas: "Bueno, o uno, u otro, o los dos. Primero uno, luego otro... esto no se acaba nunca". "Pero yo de defensora, si no no vale", ha bromeado Beatriz Trapote. La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Juls Janeiro Pero no ha sido la única invitación que ha hecho Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha comentado a Beatriz Trapote, tía de Juls Janeiro, sobre la posibilidad de que la joven también participase en Honduras: "¿La ves concursando en 'Supervivientes'?".