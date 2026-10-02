Supervivientes All Stars 02 octubre 2026

La presentadora se despide con emoción del concursante tras su expulsión del reality de Telecinco: "Eres un gran superviviente"

"Ha llegado el momento de la verdad", han sido las palabras de Jorge Javier Vázquez minutos antes de desvelar, de manera definitiva, el último concursante expulsado de 'Supervivientes All Stars', algo que tendría lugar este jueves tras la salvación de Asraf Beno este martes.

"Nunca estoy preparada", ha bromeado María Lamela. Tras este intercambio de palabras -y como los cánones del programa mandan-, Jorge Javier ha revelado en primer lugar el salvado de entre Ivana, Yulen y Arkano, siendo este último el elegido por la audiencia. La alegría ha sido total, con gran parte de su equipo y también del otro yendo a abrazarle, además de la propia María Lamela, que le ha dado la enhorabuena. Además, las palabras de Rosa Benito no han pasado desapercibidas: "Dos veces te has salvado sin necesidad de carpeta", interpretándose como un zasca a Chiqui y a su intento de carpeta con el rapero. Más adelante, los votos se han cerrado en Mediaset Infinity y Jorge Javier Vázquez ha vuelto a conectar con Ivana y Yulen para pronunciar la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Ivana Icardi!".

María Lamela despide al último expulsado de 'SV All Stars' con unas emotivas palabras: "Eres una leyenda"

Automáticamente, la hermana del mítico futbolista Mauro Icardi ha dado saltos de alegría, con una eufórica reacción que ha contrastado con la pena que ha sentido Yulen Pereira al descubrir que él era el expulsado. Pena que también han sentido Marta Peñate y algunos integrantes de su equipo, puesto que el ya exconcursante de 'SV All Stars' estaba haciendo mucha piña dentro de su playa y eso se ha notado al saber que él era el expulsado. Las emotivas palabras de María Lamela a Yulen Pereira Yulen se ha ido directo a María Lamela, que le ha dedicado unas emotivas palabras: "Eres una auténtica máquina. Gracias por implicarte al máximo, por disfrutar tantísimo, te hemos visto competir como un auténtico jabato, resistiendo y también en la playa, manteniendo esos momentos de calma, que además no eran nada fáciles".

Las emotivas palabras de María Lamela a Yulen Pereira en 'SV All Stars'