Ivana Icardi y sus tres grandes historias de amor en televisión: de Hugo Sierra y Gianmarco Onestini a Finito

Es imposible escoger dónde surgirá el amor y esto es lo que ha defendido Ivana Icardi durante su paso por ' Supervivientes All Stars ', donde le han recordado que muchas de sus relaciones han comenzado gracias a participar en realities de televisión. Ella dejaba claro que su intención a la hora de comenzar estas relaciones nunca era dar contenido al programa , sino dejarse llevar por lo que sentía en cada momento.

Esta situación hacía que todos los compañeros señalaran lo feo del comentario de Ivana , que reflexionaba al respecto y explicaba que ella no había querido dar a entender lo que todo el mundo entendió , que Omar no había podido tener hijos a pesar de ser uno de sus grandes deseos, sino señalar que ella había tenido éxito en sus relaciones con concursantes de reality porque habían sido relaciones sinceras.

Este enfrentamiento con Omar Sánchez puso de manifiesto cuál era la manera más sencilla de hacer saltar a Ivana, que no podía evitar atacar tras las acusaciones del exmarido de Anabel Pantoja. "Sufro lo que me da la gana, no soy una falsa como tú, que me voy liando con todo el mundo en los 'realities' para llegar al final" , decía Omar, haciendo que Ivana sacara su lado más cruel para defenderse: "Ubícate, yo me enamoro y hasta tuve una hija , a mucha honra, lo que tú hubieras querido y no te salió".

"El otro día me dio mucha impotencia que todos me miraran como si hubiera dicho algo malo, y no fue eso", se intentaba explicar la concursante. "Omar vino por un terreno que es el fácil conmigo y es que yo me enamoro fácil. Si alguien me gusta, me dejo llevar. Ver cómo todos me juzgaban por algo, que yo no me refería a lo que Omar quiso tirar, me dolió un montón". Finalmente, intentaban limar asperezas y dejar el tema atrás.

¿De qué relaciones o 'carpetas' hablaba Omar? Repasamos esas historias de amor protagonizadas por Ivana Icardi.

Ivana Icardi y sus tres grandes historias de amor en televisión

Tras pasar por el 'Gran Hermano' argentino, donde se dio a conocer y donde llegó a ser finalista, Ivana Icardi probó suerte en el italiano. En 'Grande Fratello' coincidió con Gianmarco Onestini y durante el encierro protagonizaron una intensa relación, una de la que ambos hablaron con el tiempo y que ambos negaron, entre ellos no llegó a pasar nada.

Durante su paso por 'Celebrity Game Over', Gianmarco explicaba cómo había sido su relación con Ivana, cómo se habían conocido durante el programa y cómo Ivana en ese momento hacía tiempo que salía con otra persona, "Me dijo que quería dejar a su novio para estar conmigo", explicaba el italiano a los presentes. Le dejó, pero entre ellos no llegó a pasar nada porque él no correspondía a estos sentimientos. Le caía muy bien, pero no sentía nada más.

Esta versión se parece a la que cuenta Ivana, quien aseguró en su canal de mtmad que "Nunca, nunca, nunca fui la novia de este chico. Lejos". Afirmó que jamás tendría una cita con él, que tiene una actitud de persona embaucadora y que "tiene un don para atraparte", que tiene un don para conquistar a las mujeres. Lo mucho que le gustó durante el concurso es proporcional a la decepción que se llevó una vez que ambos estuvieron fuera: "Te mira por encima del hombro. Después de todo, me llevé una malísima impresión de él".

No sucedió lo mismo con el uruguayo Hugo Sierra, al que conoció en 'Supervivientes' y es el padre de su hija. De Hugo Sierra se enamoró en las peores condiciones, las que propone el concurso de supervivencia, y una vez fuera comenzaron una relación, que se rompía en el año 2022, momento en el que empezaban las tiranteces y reproches públicos.