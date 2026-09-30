Supervivientes All Stars 30 septiembre 2026

La llegada de Laura Cuevas tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026' ha provocado un tenso cara a cara con Isa Pantoja por las palabras de la exconcursante sobre Dulce

El reencuentro entre Isa Pantoja y Laura Cuevas no ha sido precisamente tranquilo y amable. Tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars 2026', Laura ha llegado al plató y la primera persona con la que se ha encontrado ha sido Isa. Aunque ambas compartieron muchos años de su vida en Cantora, ahora la situación es totalmente distina y la tensión no ha tardado en aparecer. ¿El motivo? Dulce Delapiedra.

"¡No me puedo creer que no te dé ni un poquito de alegría verme!", le ha soltado Laura nada más encontrarse con ella. Isa no ha ocultado su frialdad y ha explicado el motivo de su actitud: no le gustó que la exconcursante sacara el nombre de Dulce durante una conversación con Asraf. "Fuiste a decirle a Asraf algo de Dulce que ahí, la verdad, tú ni pinchas ni cortas", le ha reprochado. Para Isa, su antigua amiga se metió en un asunto que no le correspondía y que ni siquiera era una conversación que hubiera salido previamente entre los supervivientes. Laura, lejos de esquivar el enfrentamiento, ha respondido inmediatamente: "En este caso yo no soy una cuchara, sí que pincho y corto porque yo conviví con Dulce también". Laura Cuevas desvela que no se habla con Dulce El tono de la conversación ha ido subiendo cada vez más y la tensión era más que evidente. Isa ha insistido en que la situación actual entre Dulce y ella es un asunto privado del que, además, Laura no conoce todos los detalles. La exconcursante, sin embargo, ha defendido que ella también tiene su propia historia con quien fuera niñera de Isa.

"¡Yo también me he criado con Dulce desde pequeña!", ha defendido. Además, ha revelado que mantenía relación con ella hasta hace muy poco, aunque todo habría cambiado después de sus últimas palabras sobre ella e Isa: "Desde que dije lo de Dulce, no me habla". Laura ha ido todavía más allá al reconocer que el distanciamiento entre Dulce e Isa sí que le afecta, y por eso, considera que puede hablar del tema siempre que quiera: "A mí me duele Dulce y me duele la actitud que tienes con Dulce". Isa Pantoja estalla: "No voy a hacer una guerra contigo" Unas palabras que han terminado de encender a la hija de Isabel Pantoja, que le ha dejado claro que no tiene ni idea de lo que ha pasado entre ella y la que fuera su cuidadora: "¿Tú sabes todas las cosas de por qué no tenemos relación Dulce y yo? ¿Con qué potestad vas a decirle nada a Asraf?". "Con la misma que tú vienes aquí y te sientas", ha contestado Laura. A partir de ahí el enfrentamiento se ha recrudecido todavía más: "¡Tú no sabes nada!", ha exclamado Isa, que incluso ha dejado claro que Laura no tiene ni idea realmente de los motivos de su distanciamiento con Dulce. "Si tú supieras por qué Dulce y yo estamos peleadas, tú lo sueltas", ha asegurado.