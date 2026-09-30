Supervivientes All Stars 30 septiembre 2026

Tras escuchar unas palabras de Víctor Janeiro sobre Belén Esteban, el presentador ha recordado con Beatriz Trapote lo que ocurrió años atrás cuando la periodista decidió dejar la televisión y ha querido "ser justo con la historia"

Beatriz Trapote llegaba al plató de 'Supervivientes All Stars 2026' dispuesta a hablar de supervivencia y con la intención de comentar la aventura y defender a su pareja, Víctor Janeiro, pero una conversación de su marido sobre Belén Esteban ha terminado llevándola muchos años atrás.

Beatriz Trapote y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un intenso intercambio de opiniones después de recordar la etapa en la que Trapote dejó de aparecer en televisión y la influencia que, según ella, pudo tener entonces la de Paracuellos. Beatriz ha explicado que, cuando comenzó a trabajar en televisión con apenas 25 años, vivió situaciones muy complicadas por sus enfrentamientos con Belén Esteban. Sin embargo, Jorge Javier ha querido puntualizar una cuestión que considera importante sobre la decisión de la periodista de dejar la televisión: "Yo creo que también hay que ser justos con la historia". El presentador se ha referido directamente a la afirmación de Beatriz de que Belén Esteban la había echado de Telecinco. Una versión con la que él no está de acuerdo: "Yo tengo que decir que esto no es así, no es verdad. No te echó, primero, de esta cadena, por supuesto. Y de 'Sálvame' tampoco".

Jorge Javier recuerda una llamada de María José Campanario Jorge Javier ha tirado de memoria para intentar reconstruir lo sucedido y relatar lo sucedido entonces. Según ha explicado, Beatriz acudió una tarde a 'Sálvame' para hablar de 'Más que baile', concurso en el que participaba en aquel momento Belén Esteban, pero la conversación acabó desviándose hacia otros asuntos relacionados con la hija de Belén y Jesús y con la propia familia Janeiro y Esteban. "Se empezó a liar la cosa", ha recordado el presentador, que ha continuado contando que, según su versión, fue ahí cuando entró en escena la mujer de Jesulín de Ubrique y se produjo una llamada que Jorge Javier no ha olvidado: "Apareció también el nombre de Campanario, y yo recuerdo perfectamente que Campanario te hizo una llamada". Para el presentador, aquel sí fue el episodio determinante: "Yo creo que tú tomaste la determinación de salir de la televisión por no tener problemas con la familia, pero no por Belén Esteban", ha defendido. Incluso ha asegurado que ni Belén Esteban ni nadie la echó porque, precisamente, al programa le interesaba contar con un perfil como el suyo: "A la productora y al programa nos venía muy bien que hubiera una persona que fuera en contra de Belén".

Beatriz Trapote mantiene su versión: "No me sentí bien tratada" Trapote, sin embargo, ha querido matizar las palabras de Jorge Javier. Para ella, el problema había comenzado mucho antes de aquella supuesta llamada. "Yo soy una chavala con 25 años, llego a la televisión y a mí Belén me hablaba muy déspota, con mucha agresividad", ha explicado. La periodista ha reconocido que Belén Esteban no tomó directamente la decisión de apartarla, pero sí tuvo mucho que ver: "Yo no te digo que ella diera un botón y diga: 'No, tú estás fuera de la televisión", pero sí sostiene que se generó un ambiente en el que no se sentía cómoda: "Yo no me sentí bien tratada por Belén en ese momento y eso es verdad".