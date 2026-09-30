La aventura de Alma Bollo en 'Supervivientes All Stars' terminó mucho antes de lo que ella imaginaba. Su regreso a Honduras, tres años después de su primera experiencia en el reality, apenas acababa de comenzar cuando unos fuertes mareos y dolores hicieron necesaria su evacuación . Después de varios días bajo supervisión médica, una lesión cervical impidió que pudiera reincorporarse al concurso.

La decisión supuso un duro golpe para Alma. En 2023 consiguió superar los cien días de supervivencia y esta segunda oportunidad llegaba después de un importante trabajo previo y con el objetivo de enfrentarse de nuevo a una experiencia que ya conocía, pero desde un momento personal diferente. Tras regresar a España, la propia Alma reconoció que le costó entender por qué había tenido que marcharse tan pronto e incluso llegó a culpabilizarse por algo que escapaba de sus manos.

Dos semanas después de aquella evacuación, Alma Bollo habló con nosotros en exclusiva para Mediaset Infinity durante la gala de este martes. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está siendo su recuperación? ¿Qué se quedó sin poder demostrar en Honduras? La exconcursante respondió a todas estas cuestiones y, además, siguió demostrando que no perdió detalle de lo que ocurre entre sus antiguos compañeros.

¿Cómo se está cuidando Alma tras su lesión?

En su entrevista con Mediaset Infinity actualizó cómo se encuentra y contó qué está haciendo para recuperarse de una lesión que cambió por completo sus planes. Además, Alma quiso aclarar algunas de las dudas surgidas en torno a su estado después de su regreso a España. Su recuperación también la obligó a adaptar su día a día. ¿Qué cuidados necesita ahora? ¿Qué tuvo que cambiar de su rutina? Alma explicó cómo afronta estas semanas mientras trata de recuperar la normalidad y continúa ligada al concurso desde fuera.

La cuenta pendiente por la que Alma Bollo volvió a 'Supervivientes'

Volver a Honduras no significaba simplemente repetir la experiencia de 2023. Entre una edición y otra pasaron tres años y Alma llegó a 'Supervivientes All Stars' asegurando que ya no era exactamente la misma persona que participó por primera vez.

Por eso, una de las grandes preguntas que dejó su abandono fue qué quería demostrar realmente en esta segunda oportunidad. ¿Había algún error de su primera edición que no quisiera repetir? ¿Tenía una cuenta pendiente con el programa o consigo misma? Alma respondió a estas cuestiones y habló del cambio personal con el que afrontó su regreso. Una parte de su aventura que apenas pudo verse debido a su temprana evacuación y sobre la que ahora reflexionó desde España. También quedó otra incógnita: ¿con quién habría formado sus grandes alianzas si hubiera seguido concursando? El casting reunía a antiguos supervivientes con historias, amistades y cuentas pendientes muy diferentes y Alma llegó a reconocer que, antes de viajar, no tenía demasiado claro dónde encontraría su sitio.

Después de convivir con ellos, aunque fuera durante poco tiempo, su percepción cambió. La exconcursante desveló en la entrevista quiénes habrían sido sus principales apoyos para continuar su aventura.

Alma Bollo se moja sobre Chiqui y sus alianzas

Desde su salida, la convivencia en Honduras no hizo más que complicarse. Chiqui quedó en el centro de varios desencuentros y las alianzas entre los concursantes comenzaron a ponerse a prueba. Precisamente Alma y Chiqui ya protagonizaron sus propios roces durante los primeros días. Además, las dos manejaron versiones muy diferentes sobre las supuestas alianzas con las que llegaron al concurso desde España.

Ahora que observa la convivencia desde fuera, Alma volvió a pronunciarse sobre Chiqui y sobre lo que está ocurriendo con sus apoyos dentro de 'Supervivientes All Stars'. ¿Le sorprendió lo sucedido? ¿Mantiene la misma percepción que tuvo durante sus días en Honduras? La exconcursante no evitó responder: "Es difícil convivir con ella"

Marta e Ivana: Alma Bollo toma partido en uno de los conflictos del concurso

Las diferencias entre Marta Peñate e Ivana Icardi también se convirtieron en uno de los frentes de la convivencia. Sus posiciones dentro del grupo y los últimos desencuentros terminaron enfrentándolas, por lo que quisimos conocer cómo interpreta la situación alguien que llegó a compartir playa con ambas.Alma eligió bando y explicó cómo está viendo a Ivana desde fuera, pero también hizo una importante puntualización sobre su relación con ella. ¿Qué cree que está ocurriendo realmente dentro del grupo? Su análisis completo, en el vídeo.

Rosa Benito y Asraf Beno, otro conflicto que toca de cerca a Alma

Y hay un enfrentamiento que inevitablemente tiene una lectura especial para Alma: Rosa Benito y Asraf Beno. Rosa fue una de las personas con las que Alma conectó durante su breve estancia en Honduras, mientras que su historia con Asraf viene de mucho más atrás. Ambos coincidieron en 'Supervivientes 2023', donde la convivencia terminó marcada por fuertes enfrentamientos que trascendieron la isla y agravaron las diferencias entre Asraf e Isa Pantoja y los hermanos Bollo. Su reencuentro en 'All Stars' podía convertirse en una oportunidad para escribir un capítulo diferente, aunque la evacuación de Alma impidió saber hasta dónde habría llegado esa nueva convivencia.

Ahora, desde España, Alma analizó el enfrentamiento que Asraf mantiene con Rosa Benito. ¿Se posicionó teniendo en cuenta su pasado con él? ¿Cómo está viendo a ambos en este conflicto? Su respuesta dejó una lectura muy diferente a la que podría esperarse por sus antecedentes.

Alma Bollo se quedó sin poder vivir el 'Supervivientes All Stars' que había preparado, pero su salida no puso fin a todo lo que tenía que decir sobre esta edición. Su recuperación, aquello que quería demostrar, las personas en las que habría encontrado refugio y su visión de los grandes conflictos que están sacudiendo Honduras, en la entrevista completa de Mediaset Infinity, ¡dale play!