La amistad entre Chiqui, Ivana y María Jesús en 'Supervivientes All Stars 2026' ha estado al borde de resquebrajarse. Las tres han formado uno de los grupos más unidos de la aventura, pero una conversación ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible traición. Y Chiqui no se ha tomado nada bien descubrir que algunos de sus compañeros creen que habría hablado a espaldas de Ivana.
Todo ha comenzado cuando Marta Peñate ha puesto en duda que exista total sinceridad entre las tres. María Jesús ha defendido inmediatamente su amistad: "Creo que a mí ellas no me ocultan nada. Creo que a mí ellas no me critican a mis espaldas". Sin embargo, la respuesta de Marta ha sido tajante: "A ti no".
Omar también ha alimentado las dudas al reconocer que había escuchado "algunas partes" de conversaciones entre sus compañeras y asegurar que, en su opinión, "no son reales cuando están las tres". La situación se ha complicado todavía más cuando ha aparecido el nombre de Yulen y el propio superviviente se ha sumado a la opinión de Marta y Omar.
Según Omar, Chiqui habría puesto en duda las intenciones de Ivana con Yulen. Una versión que ella ha negado rotundamente: "Yo eso no lo he dicho". Pero Yulen también ha intervenido para asegurar que Chiqui había "despotricado un poco" sobre su amiga.
"¡Es que es falso, Yulen! ¡No fue así, a mí no me pongas palabras que yo no he utilizado!", ha estallado Chiqui al escucharle. Ivana, lejos de desconfiar de ella, ha salido en su defensa: "La están dejando a ella de que me clavó el puñal, que me criticó, cuando no me lo creo".
Ante las diferentes versiones, Chiqui ha intentado explicar exactamente lo que había sucedido. Según la murciana, fue Yulen quien comentó sus dudas sobre que Ivana pudiera estar interesada en él y ella se limitó a responder: "Él dijo: 'Yo no me creo nada de que Ivana esté por mí'. Por eso dije: 'Pues yo creo que tampoco'. Fue mi contestación a tu contestación".
Una explicación que ha convencido a Ivana: "Yo te creo a ti". Chiqui, sin embargo, estaba cada vez más enfadada por cómo se había contado la conversación, totalmente segura de que sus compañeros no tenían buena intención, y ha terminado señalando directamente a quienes habían puesto en duda su lealtad: "¡Falsos es lo que sois los tres, unos falsos!".
Ya desde la Palapa, Jorge Javier Vázquez ha querido saber cómo había vivido la polémica. "Madre mía, Chiqui, cómo te han puesto", le ha comentado.
La superviviente ha vuelto a defender que en ningún momento traicionó a sus compañeras. Según le ha explicado al presentador, se limitó a responder a las preguntas que le hicieron Yulen, Omar y Marta sobre diferentes situaciones que ya se habían comentado previamente en la playa.
"Si eso es traicionar a una compañera, pues bueno, que venga Dios y lo vea", ha señalado antes de repetir prácticamente la misma expresión al hablar de su comentario sobre el sueño de Ivana. Jorge Javier, viendo que Chiqui recurría una y otra vez a la misma frase, ha terminado zanjando el tema y rebajando la tensión con una broma: "Deja 'ha venido Dios', que ya ha venido dos veces Dios, y ya no son horas para llamarle tantas veces".