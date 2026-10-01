El pasado sentimental de Albert Barranco: de Violeta Mangriñán y Tania Déniz a Olatz

Ahora participa en ' Supervivientes All Stars ' y ahí no espera enamorarse porque ahora comparte su vida con Olatz San Emeterio . La pareja ha pasado por dificultades, llegando a romper el noviazgo en una ocasión, tras descubrir Olatz que su pareja podría haberle sido infiel, aunque él siempre lo negó. La crisis fue tal que la pareja se separó durante un tiempo, aunque finalmente decidieron darle una nueva oportunidad a su amor, que parece que de momento va viento en popa .

Se podría decir que, hasta el momento, Albert Barranco no ha tenido demasiada suerte en el amor , o ha tenido mucha, porque lo ha encontrado en varias ocasiones. La audiencia pudo conocerle gracias a que quería encontrar a alguien con quien compartir su vida y ese fue el motivo por el que se presentó como pretendiente en 'MYHYV' , el primero de los muchos realities en los que ha estado.

Así, aunque ahora Albert haya encontrado a quien parece ser el amor de su vida, antes de conocer y enamorarse de Olatz, han sido varias las mujeres que han logrado conquistarle. Repasamos las más conocidas.

El pasado sentimental de Albert Barranco

Era el año 2016 cuando Albert Barranco no lo dudaba y se proponía seducir a Rym Renom. Ella era tronista en 'MYHYV', por lo que la hazaña no era sencilla, tenía que destacar por encima de los demás, conseguir que Rym se fijara en él y que entre ellos surgiera la chispa.

Lo logró, incluso llegó a tatuarse el nombre de ella en su brazo, puso toda la carne en el asador y consiguió su objetivo, porque la pareja abandonaba el programa de la mano. Se las prometían felices, pasaban juntos unos días de ensueño… y siete días después de finalizar el programa emprendían caminos separados.

Las cosas no salieron bien, pero parece que la fe de Barranco en el método era inquebrantable, porque tras esta experiencia regresó a 'MYHYV' en 2018, aunque esta vez como tronista. Violeta Mangriñán era una de sus pretendientas y parecía ser la favorita, pero su historia no pudo ser (hay quien lo achaca a un gatillazo en la cita sin cámaras), a ella le ofrecieron el trono, él no quiso marcharse del programa con ella y Violeta aceptó el reto. De este programa Albert no se marchó con nadie porque fue expulsado por saltarse las normas y estar viéndose con una chica fuera del programa.

En 2019, la vida sentimental de Barranco está menos confirmada porque en esa época comenzaron los rumores sobre una posible relación con Gloria Camila, algo que ella siempre ha negado, aunque él llegara a confirmarlo en alguna ocasión. En esa época, Gloria todavía estaba saliendo con Kiko Jiménez y él defiende que su pareja le fue infiel con Barranco. Ese mismo año participó en 'Crazy Trip Tailandia', donde coincidió con Oriana Marzoli y entre ellos hubo un encuentro, aunque no se puede considerar relación.

Sí fue una relación estable su siguiente conquista, Carla Blanco. Con ella mantenía una relación cuando se convirtió en concursante de 'Supervivientes 2020', una edición marcada por la pandemia. Estuvieron juntos dos años y medio, pero rompieron a finales de 2021 y parecía que las cosas entre ellos habían acabado bien, pero tras confirmar la ruptura, intercambiaron algunos reproches a través de stories en Instagram.

Tras publicar una foto junto a una explosiva joven, comenzaban los comentarios sobre la pareja y la situación que atravesaban, lo que llevó a que él confirmara la ruptura, dejando claro que había sido muy importante para él y siempre la querría. Ella respondía en sus stories, él confirmaba que era ella quien le había dejado, y ella dejaba claro que era porque Albert había cometido errores de los que no se hacía cargo. La tensión entre ellos era evidente.