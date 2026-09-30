Supervivientes 01 octubre 2026

Asraf Beno no entiende la diferencia de actitud de Isabel Pantoja con sus dos hijos: "El hermano habla barbaridades, lo soluciona y no pasa nada, Isa que no ha hecho nada, ¿cuál es la diferencia?"

Asraf Beno ha vuelto a hablar de Isabel Pantoja y de todo el dolor que le ha provocado a su hija, Isa Pantoja, en sus seis años de ausencia, algo a lo que ella ha reaccionado en el plató de 'Supervivientes All Stars' sincerándose con Jorge Javier Vázquez. Asraf Beno no se calla sobre Isabel Pantoja El superviviente tiene claro que es "un tema muy delicado" y que hay que poner en una balanza y ver "qué es lo que aporta a su madre", reflexionando sobre lo que ha tenido que vivir Isa: "Que mandes un mensaje en 6 años... es horrible. Si tu madre te deja de hablar, la escribes, saltas la valla y no te responden y llega un día que desaparece... es como que te han abandonado".

Dejando claro que en esos seis años ha sido la cantante la que no ha querido tener esta relación: "Pasan 6 años sin ella hablar a su hija, ni felicitaciones para Albertito, ni acordarse de los cumpleaños de Isa, ni cuando nació Cairo. El hermano habla barbaridades, lo soluciona y no pasa nada, Isa que no ha hecho nada, ¿cuál es la diferencia? Nos han enseñado siempre a ir detrás, pero la madre también tiene que demostrar ese cariño y ese amor".

Las palabras de Isa Pantoja sobre su madre en plató "Estoy de acuerdo con todo lo que dice, es una situación que vivimos en mi casa todos los días porque ella está presente, al final es la única madre que he conocido y ella sabe que sufro, que la voy a tener siempre en mi corazón y siempre va a tener un lugar especial, a pesar de todo", empezaba diciendo Isa Pantoja en plató tras escuchar las confesiones de su pareja. Jorge Javier Vázquez le preguntaba si acudiría si su madre le pidiera ayuda en algún momento de su vida, dando como ejemplo un contratiempo de salud, Isa Pantoja respondía con un "por supuesto" a que no dudaría en verla.