Asraf Beno ha vuelto a hablar de Isabel Pantoja y de todo el dolor que le ha provocado a su hija, Isa Pantoja, en sus seis años de ausencia, algo a lo que ella ha reaccionado en el plató de 'Supervivientes All Stars' sincerándose con Jorge Javier Vázquez.
El superviviente tiene claro que es "un tema muy delicado" y que hay que poner en una balanza y ver "qué es lo que aporta a su madre", reflexionando sobre lo que ha tenido que vivir Isa: "Que mandes un mensaje en 6 años... es horrible. Si tu madre te deja de hablar, la escribes, saltas la valla y no te responden y llega un día que desaparece... es como que te han abandonado".
Dejando claro que en esos seis años ha sido la cantante la que no ha querido tener esta relación: "Pasan 6 años sin ella hablar a su hija, ni felicitaciones para Albertito, ni acordarse de los cumpleaños de Isa, ni cuando nació Cairo. El hermano habla barbaridades, lo soluciona y no pasa nada, Isa que no ha hecho nada, ¿cuál es la diferencia? Nos han enseñado siempre a ir detrás, pero la madre también tiene que demostrar ese cariño y ese amor".
"Estoy de acuerdo con todo lo que dice, es una situación que vivimos en mi casa todos los días porque ella está presente, al final es la única madre que he conocido y ella sabe que sufro, que la voy a tener siempre en mi corazón y siempre va a tener un lugar especial, a pesar de todo", empezaba diciendo Isa Pantoja en plató tras escuchar las confesiones de su pareja.
Jorge Javier Vázquez le preguntaba si acudiría si su madre le pidiera ayuda en algún momento de su vida, dando como ejemplo un contratiempo de salud, Isa Pantoja respondía con un "por supuesto" a que no dudaría en verla.
Aunque Isa ha dejado claro que "está dispuesta en un caso como ese", pero que necesitaría una conversación con ella para que volviese a su vida: "Yo no puedo empezar de cero porque hay unas personitas que están en mi vida, que son mis hijos, que pueden sufrir esas consecuencias y yo no quiero una persona que ahora esté en mi vida y mañana no. Tengo que marcar los límites aunque sean personas que quiero con locura, me tengo que cuidar a mí misma y a mis hijos, a la familia que he formado".