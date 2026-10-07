Supervivientes All Stars 07 octubre 2026

La presentadora ha explicado en directo por qué estaba al frente de 'Tierra de Nadie' y ha agradecido a Jorge Javier Vázquez que le haya cambiado el día por el domingo

Sandra Barneda ha protagonizado uno de los momentos más personales en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'. La presentadora ha aprovechado una conexión en directo con Honduras para explicar a los concursantes por qué estaba al frente del programa un martes, en lugar de hacerlo el domingo, como es habitual. Y es que, lejos de tratarse de un cambio de última hora sin más, Sandra tenía un motivo muy especial para intercambiar su día de presentación con Jorge Javier Vázquez. Una noticia que ha querido compartir con los supervivientes antes de continuar con los asuntos pendientes de la convivencia.

Todo ha ocurrido después de que María Lamela conectara desde Honduras para dar paso a los concursantes, que ya estaban reunidos en la Palapita para abordar las consecuencias del robo de comida del Equipo Luna a la cabaña del equipo técnico. Sandra Barneda desvela por qué presenta ella y no Jorge Javier Tras saludar a María Lamela y comprobar que los supervivientes estaban preparados para comenzar, Sandra Barneda ha querido hacer una aclaración a los concursantes. "Quiero decirles solo, chicos, que estoy aquí no es porque sea domingo, no ha corrido tanto el tiempo", ha comenzado diciendo, haciendo referencia a que normalmente es ella quien conduce 'Conexión Honduras'. La presentadora ha explicado entonces que seguía siendo martes y que su presencia al frente de 'Tierra de Nadie' tenía una razón muy concreta: "Es martes y estoy aquí porque Jorge me ha hecho un favor, me ha cambiado el día porque el sábado me caso y el domingo no puedo estar aquí", ha anunciado.

Sandra compartía así con los concursantes una noticia muy especial para ella y ha querido agradecer también públicamente el gesto de su compañero: "¡Por eso, gracias, Jorge, por hacerme el favor!". Tras anunciar su boda, y ser testigo de la alegría que producía en todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026' que no ocultaban el cariño que sienten por la presentadora, Sandra Barneda ha querido transmitirles la felicidad que está viviendo en estos momentos: "Os envío todo el amor del mundo que tengo para repartir ahora mismo y toda la buena energía".