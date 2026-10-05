Supervivientes All Stars 05 octubre 2026

La sanción al Equipo Luna provoca un inesperado vuelco en las nominaciones y da un giro por completo a la aventura en Honduras

Como cada domingo desde que 'Supervivientes All Stars 3' comenzó a rodar en Telecinco el pasado 10 de septiembre, los concursantes se han vuelto a enfrentar a la 'Liga de los Nominados', con Yola Berrocal, Asraf Beno, Omar Sánchez, Chiqui y Arkano queriendo a toda costa salvarse y evitar una posible expulsión. No obstante, tras la salvación, la lista de nominados ha dado un completo giro, puesto que Sandra Barneda ha comunicado la sanción a 'Playa Luna' al final del programa tras protagonizar el "mayor asalto de la historia del programa" y una de las consecuencias que ha habido es una nominación disciplinaria, entre otras.

Y es que, tras la Liga de los Nominados —y después de que Asraf Beno se haya salvado de una posible expulsión la próxima semana—, Sandra Barneda ha contado con los concursantes y les ha mostrado, dirigiéndose a 'Zona Luna', las imágenes de lo que ya es considerado el "mayor asalto de la historia del programa". Y es que han sido los propios concursantes quienes han entrado hasta la zona donde se encuentran los inspectores y, sin más dilación, además de saltarse las normas del programa, han cogido todo a su antojo. "¡No podéis estar aquí!", ha dicho Chiqui, que indicaba dónde estaba la comida y qué se podían llevar.

La sanción al Equipo Luna sacude las nominaciones tras el mayor robo de la historia: "Espero que reflexionéis"

Además, nombraban a Marta Peñate y le decían lo siguiente: "Como capitana, abandonad la zona técnica". No obstante, los concursantes hacían caso omiso a las indicaciones del equipo de 'SV All Stars' y, tras coger la comida (sobre todo el arroz), se iban con absolutamente todo: "¡Robo completado! ¡Estamos pasando penurias!". Pero la cosa no se quedó ahí: los supervivientes no tardaron en comerse absolutamente todo nada más llegar a su campamento. Un inspector acudía a 'Zona Luna' y les iba requisando todo lo que podía o que estos confesaban tener. Sandra Barneda comunica la sanción a 'Zona Luna' Pues bien, ya sabemos las consecuencias del robo para 'Zona Luna'. La primera de ellas es que la dotación de la próxima semana "queda requisada", estén en la playa que estén: "No tendréis dotación". Pero lo gordo todavía estaba por llegar. "La organización de 'SV All Stars' ha decidido que Arkano, Chiqui, María Jesús, Ivana y Omar, el 'Equipo Luna' al completo, estéis nominados disciplinariamente", ha subrayado, recordando que se jugarán la expulsión con Yola Berrocal, la única nominada de 'Playa Sol'.

Hay que recordar que, de 'Zona Luna', Omar Sánchez, Chiqui y Arkano ya estaban nominados, por lo que María Jesús e Ivana son quienes se han unido a la lista (el resto de la playa). "Sé que no es fácil, sé que lo estáis pasando muy pero que muy mal, pero espero que reflexionéis", ha añadido Sandra Barneda.

Arkano, derrumbado en 'SV All Stars' instantes antes de descubrir la sanción

La Liga de Nominados En primer lugar, los nominados se han enfrentado a un primer juego, llamado 'El Tridente de Tritón', una prueba de equilibrio, resistencia y mucha concentración. ¿El objetivo? Los cinco han tenido que mantener el equilibrio sobre una estructura mientras sostenían un tridente con una mano. A la señal de María Lamela, esta les ha ido indicando cómo debían colocar las esferas en cada una de las salidas del tridente. El objetivo final era aguantar el máximo tiempo posible sosteniendo el tridente y, en caso de que se les cayese, quedaban eliminados automáticamente.