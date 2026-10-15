La recta final del concurso parece que se va acercando y los familiares están más pendientes que nunca a lo que ocurre en ‘Supervivientes All Stars’ . Por ello, han reaccionado en exclusiva para Mediaset Inifinity a las ultimas novedades en Honduras, como los tensos enfrentamientos entre los concursantes, el posible romance que ha surgido en la isla y la inminente unificación.

Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito , ha explicado por su parte, que tras ver a su madre derrumbada y llorando en la isla, le provoca curiosidad “con quien puede tener un enfrentamiento”. “Es muy normal que tengan bajones, pero luego ella sonríe y es compañera”, ha añadido.

En este sentido, Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro , ha defendido a su marido tras su segunda nominación: “Se tiene que salvar porque esta demostrando que es un buen superviviente y gran compañero”, ha mantenido. Además, ha comentado que Víctor está haciendo una “buena jugada de concurso” y que le está “sorprendiendo mucho”, mientras que comentaba que cree que son Yola y Asraf los que se están “separando” del grupo porque “no quieren juntarse”.

Chiqui, más conflictiva con todos sus compañeros

Por otro lado, Chiqui, parece estar envuelta en más polémicas en la última semana tras protagonizar tensos encuentros con varios de sus compañeros. Esto ocurre tan solo días después de su ‘Puente de las emociones’ donde se abrió en canal y contó su lado mas personal, lo cual emocionó a defensores y audiencia.

No obstante, ella sigue siendo el centro de muchas de las discusiones en Honduras. La más reciente entre Chiqui, Marta Peñate y María Jesús ha despertado diferentes reacciones entre los colaboradores: “A Marta le dolió mucho lo que dijeron del nivel social”, ha comentado Rosario Mohedano, mientras que Beatriz Trapote ha expresado que “Marta ha tenido un poco ese papel de dramatismo”.

Asimismo, los familiares también han debatido si creen que la audiencia está percibiendo a Chiqui más sensible después de contar su historia y si Arkano esta siendo demasiado duro con ella. “Es un buen personaje, pero ha llegado a su fin”, ha sentenciado Beatriz Trapote.

¿Romance entre Arkano e Ivana?

Finalmente, otro de los temas de la semana en el concurso ha sido el acercamiento entre Arkano e Ivana, que ha levantado sospechas de un posible romance entre ambos supervivientes. La “carpeta” surgía después de “algún tonteo” entre los dos a raíz de la convivencia. No obstante, algunos de los colaboradores no llegan a valorar esta pareja como un “gran romance”.

De igual manera, Rosario Mohedano ha mantenido que a pesar estar de estar “el amor en el aire”, allí “los sentimientos están a flor de piel: lo mismo amas mucho que odias mucho”, a la vez que Beatriz Trapote ha asegurado que “no les ve juntos” más allá del concurso.

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