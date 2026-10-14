Ivana Icardi y Arkano confiesan que se gustan ante todos y se sinceran: "Tenemos 'feeling' desde el principio, pero Chiqui se metió"

Como ya venían hablando en las playas en los últimos días, parece que está surgiendo algo más que una amistad entre Arkano e Ivana Icardi, algo por lo que Jorge Javier Vázquez no ha dudado en preguntarles a ambos durante la noche de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' .

Mientras Ivana se pronunciaba sobre su conflicto con Chiqui, esta aseguraba que "no le va a dar más oportunidades" y se explicaba: "Me ha estado pisoteando desde el primer momento, ya me tiene cansada. Yo con Arkano estoy teniendo más relación porque antes, cada vez que me acercaba a él, me miraba con cara de: '¿qué haces hablando con Arkano?' Con él tuve buen 'feeling' desde el principio, ella se metía, entonces se cortó".

Momento en el que Jorge Javier le lanzaba una directa pregunta: "¿Te gusta Arkano?" Y esta no podía contener la risa mientras respondía: "Nos llevamos muy bien". Y el rapero se sinceraba más cuando llegaba su momento: "Me gusta un poquito, pero es que tampoco hemos tenido oportunidad de conocernos mucho por todas las cosas que han pasado en el concurso, ahora podemos tener 'feeling', pero a ella no sé si a ella le gusto o no". Algo tras lo que la superviviente quería dejar claro que a ella también: "Claro que sí y lo sabes".