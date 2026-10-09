Después de varios intentos de emparejamiento sin éxito, parece que el amor podría estar llamando a la puerta de 'Supervivientes All Stars'. La convivencia en Honduras es dura, el cariño es necesario y los acercamientos ayudan a superar el duro día a día. Así parece que lo están viviendo Ivana Icardi y Arkano, que cada vez se muestran más cómplices. Tanto es así que sus compañeros han comenzado a sospechar que entre ellos podría estar surgiendo algo más que una bonita amistad.
La primera en poner el tema sobre la mesa ha sido Marta Peñate, que no ha dudado en compartir sus sospechas con el resto de supervivientes, protagonistas incluidos. Y, aunque Ivana y Arkano se han tomado la situación con mucho humor, lo cierto es que sus últimos acercamientos, incluido un momento de lo más cariñoso mientras dormían, han dado mucho que hablar.
"Hay una cosita que nos inquieta, nos atormenta y nos perturba. Es más, necesito una asamblea al respecto", ha comenzado diciendo Marta Peñate ante sus compañeros. Una introducción que ha terminado con una confesión que ha dejado a Arkano completamente sorprendido: "Yo pienso que a ti te gusta un poco Ivana".
"¿Ha surgido la llama del amor?", ha preguntado inmediatamente Omar, mientras el rapero trataba de averiguar de dónde venían aquellas sospechas. "¿Pensáis que a mí me gusta Ivana?", ha querido saber antes de lanzar otra pregunta: "¿Piensas que a Ivana le gusto yo?".
Marta, lejos de dar marcha atrás, ha explicado su teoría: "Creo que es una tía que se va fijando poco a poco. Que le puede gustar alguien físicamente, pero también le puede gustar alguien poco a poco". Unas palabras que han provocado las risas de los presentes y la indignación, entre bromas, de Arkano: "¿Qué os pasa conmigo? ¿Por qué os empeñáis en humillarme, tío?".
Pero la cosa no ha quedado ahí. Ivana y Arkano, lejos de desmentir los rumores, los han continuado alimentando las bromas sobre su posible relación cuando ella se ha ofrecido a ayudarle a caminar. "Me quedo sin marido", ha soltado la argentina, dando pie a que María Jesús propusiera organizar una boda. "¿Te quieres casar conmigo?", le ha preguntado entonces Arkano a Ivana, que ha seguido el juego: "Pues vamos dándonos prisa porque este no llega".
El momento que más ha llamado la atención en Honduras ha llegado durante la noche, cuando Ivana y Arkano han dormido juntos y han compartido un cariñoso acercamiento.
A la mañana siguiente, María Jesús no ha perdido la oportunidad de interrogar a su compañera. "¿Él te abrazó a ti o tú lo abrazaste a él?", le ha preguntado con curiosidad. Ivana ha intentado quitarle importancia: "Tía, que no fue nada, que fue un nada". Aunque, poco después, ha reconocido que le gustó dormir junto al rapero: "Yo necesito cariño".
La argentina también ha hablado directamente con Arkano sobre lo ocurrido y le ha confesado que le había gustado mucho dormir con él: "A mí me vino fantástico", le ha asegurado, aunque ha reconocido que después se había preocupado por si estaba invadiendo en exceso espacio, dejándole claro que no quiere agobiarle. Lejos de mostrarse incómodo, Arkano se ha sincerado con ella: "El calor humano está muy bien. Se echa de menos. En general, en mi vida tampoco lo tengo".
El rapero ha explicado que pasa mucho tiempo solo, una confesión con lo que Ivana se ha sentido muy identificada: "Bienvenido al club", y le ha dejado claro que estaría encantada de repetir: "Si te viene bien, a mí me viene fantástico". Él, por su parte, se ha mostrado encantado: "Es maravilloso. Se agradece".
Una conversación que puede dejar una puerta abierta a un posible romance y, aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista algo más que amistad entre ellos, la complicidad entre Ivana y Arkano es cada vez más evidente. ¿Se quedará todo en broma o estaremos ante el comienzo de una historia de amor en Honduras?