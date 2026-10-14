Supervivientes All Stars 14 octubre 2026

La concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026' habla sin tapujos sobre los tríos, las películas para adultos y su vida sexual después de separarse

Rosa Benito ha dejado a todos boquiabiertos en 'Supervivientes All Stars' con sus confesiones más íntimas. La superviviente, que últimamente no se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida privada, ha dado un paso más y ha sorprendido a sus compañeros al sincerarse sobre sus experiencias sexuales, sus fantasías y cómo es realmente cuando está en la cama. Todo ha surgido durante una conversación con Marta Peñate, Víctor Janeiro y Damián Quintero, en la que Rosa ha terminado hablando sin ningún tipo de filtro sobre los tríos, las películas para adultos y su vida sexual. Unas declaraciones sobre las que Jorge Javier Vázquez ha advertido a Rosario Mohedano, hija de la concursante: "¡Atención! Rosario Mohedano, atenta. Tu madre ha hablado de películas por**. ¡Ha hablado de pichas! Y de algo muy bonito, de tríos", ha anunciado el presentador entre las carcajadas del plató antes de dar paso al vídeo.

Rosa Benito confiesa si ha hecho o no un trío La conversación ha comenzado cuando Marta Peñate le ha preguntado directamente a Rosa si tendría una noche de pasión con Víctor Janeiro. Aunque ella ha rechazado inicialmente la posibilidad, la charla ha ido subiendo de tono hasta que Damián ha lanzado una propuesta inesperada: hacer un trío. "Hacemos un trío, ya está", ha sugerido su compañero, provocando una sorprendente reacción de Rosa: "Hacemos un trío, pues sí. A mí me encantaría". Marta, que no podía creer lo que estaba escuchando, ha querido saber si Rosa había vivido alguna experiencia similar, y ella, tras contar que no, ha reconocido: "Cuando me lo dicen, me asusto". Las preguntas de Marta han continuado: "Rosa, ¿tú en tu vida solo has visto una picha?", y ella ha contestado muy sincera: "He visto alguna en alguna película por**". Pero una de las respuestas más sorprendentes ha llegado cuando Marta ha querido saber cómo es realmente en la intimidad.

"Yo en la casa soy una señora", ha comenzado diciendo Rosa. "¿Y en la cama?", ha insistido su compañera. Lejos de evitar la respuesta, la cuñada de Rocío Jurado ha respondido con total naturalidad: "En la cama soy todo. Cuatro patas... Que una no es gilipollas", una confesión que ha desatado las carcajadas de sus compañeros. Rosa revela que no ha tenido relaciones sexuales desde su separación Entre bromas y comentarios subidos de tono, la conversación también ha dado paso a una confesión mucho más personal. Marta Peñate ha querido saber si Rosa había vuelto a mantener relaciones sexuales después de separarse. La superviviente ha explicado que tenía 57 años cuando terminó su matrimonio y, ante la pregunta directa de si había estado con algún otro hombre desde entonces, ha respondido con un rotundo "No". "Es que tienes que tener sexo con un hombre", le ha insistido Marta, convencida de que su compañera debería darse una nueva oportunidad, pero Rosa lo ha dejado claro: "¡Que no quiero!", ha exclamado entre risas, defendiendo su decisión de no volver a tener pareja. Rosario Mohedano reacciona a las confesiones de su madre