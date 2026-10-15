'Villa Viruta', así es la casa rural de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

Supervivientes All Stars 15 octubre 2026

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tienen en alquiler Villa Viruta, una propiedad que alquilan para los viajeros que quieran disfrutar de la sierra gaditana

Tras más de una década de relación, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han demostrado que son mucho más que una pareja, también son un equipo extraordinario. Lo son a la hora de cuidar a sus hijos, si uno de los dos necesita una buena defensa desde plató porque el otro está concursando en 'Supervivientes All Stars', tal y como sucede ahora que Víctor está en Honduras, y también a la hora de sacar adelante un proyecto empresarial. Juntos tienen 'Villa Viruta', una casa rural que alquilan en plena sierra de Grazalema, un alojamiento que puede alquilarse y que cuenta con todas las comodidades que cualquiera pudiera desear, desde una chimenea para los días más fríos a una piscina, ideal para las escapadas de verano. Dos dormitorios, dos baños y un interior de aspecto rústico completan el pack de esta villa, situada cerca de Ambiciones.

Villa Viruta, la casa rural de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote Cuando Víctor y Beatriz se conocieron en el año 2007, la química entre ellos fue inmediata, pero pocos esperaban que esa chispa diera paso a una de las relaciones más sólidas del mundo del corazón. En 2013 se casaban, una gran boda a la que acudieron unos 400 invitados y en la que la pareja cuidó todos los detalles para que fuera tal y como siempre soñaron. Los detalles taurinos no faltaron, como tampoco lo hicieron las sorpresas en forma de baile y la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Fue una gran celebración con la que comenzaron una nueva vida, porque, tras mucho esfuerzo y tratamientos, dos años después cumplían su sueño de convertirse en padres, un sueño que cumplieron dos veces más. Ahora, junto a Víctor, Oliver y Brenda, forman una divertida familia numerosa que puede superar cualquier reto que le pongan delante, ya sea participando en 'Supervivientes' o alquilando una casa rural con espectaculares vistas a la sierra de Cádiz.

'Villa Viruta' es uno de los muchos proyectos del matrimonio, uno con el que sacan su lado empresarial, puesto que se trata de un alojamiento rural que puede alquilarse. De hecho, entre quienes ya han vivido la experiencia de alojarse en esta casa, la opinión parece ser compartida, no solo está muy bien ubicado y todo está muy limpio, sino que el cuidado que los propietarios ponen en que sus clientes vivan una gran experiencia se merece algún comentario positivo extra. La vivienda está ubicada en el pueblo gaditano de El Bosque, una zona cercana al lugar en el que Víctor creció y también a la finca Ambiciones. Es una casa de dos pisos, con dos dormitorios, uno de ellos con cama de matrimonio y el otro con dos camas similares, lo que hace que sea ideal para familias o grupos de amigos. Cuenta también con un sofá cama, lo que suma un inquilino extra. Además de esos dos dormitorios, tiene también un salón comedor, cocina, dos cuartos de baño y dos terrazas, desde donde puede apreciarse la sierra de Grazalema.

Cuenta con espacio exterior y piscina (compartida con el resto de vecinos), por si el plan es quedarse en casa y disfrutar de las vistas y el aire puro de la naturaleza, pero quienes pretendan conocer un poco más la zona están también de enhorabuena, porque hay varios restaurantes cercanos, que los propietarios indican, para que el visitante no se encuentre sin opciones, así como muchos lugares para ver y descubrir. Tiene una cocina funcional y, según señalan en comentarios, muy bien equipada, con café e infusiones, también tiene chimenea en la zona común y admiten mascotas. Los muebles escogidos parecen sencillos, pero funcionales y confortables. El salón cuenta con sofás que invitan a sentarse y charlar, como también la zona exterior, donde los sillones escogidos permiten disfrutar de ese espacio. La decoración es sencilla, pero acogedora, detalle que señalan otros inquilinos.