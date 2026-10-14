Supervivientes All Stars 14 octubre 2026

La superviviente ha mostrado los enredos que tiene en el cabello y ha pedido al presentador que intervenga para solucionarlo: "Tú tienes mucho poder"

Yola Berrocal ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas y divertidos de 'Supervivientes All Stars'. Lo que ha comenzado como una simple observación de Jorge Javier Vázquez sobre su pelo ha terminado convirtiéndose en una auténtica petición de auxilio de la superviviente, que ha confesado estar desesperada por el estado en el que tiene su cabello. Todo ha comenzado cuando el presentador se ha fijado en Yola mientras esta se acercaba a abrazar a Asraf Beno. Al verla de espaldas, Jorge Javier no ha podido evitar hacer un comentario que ha desatado las carcajadas de los presentes: "Tiene el mismo color de pelo que Jesús Calleja, me he dado cuenta".

Yola muestra el estado de su pelo y pide ayuda desesperadamente Lo que más llamaba la atención no era precisamente el tono de su rubio, sino los enormes "nidos de pájaro" que Yola lucía. "¡Hombre, Yola lo que tiene es un nido de pájaros!", ha exclamado Rosa Benito al escuchar la observación de Jorge Javier. Un comentario al que rápidamente se han sumado otros compañeros, que no han podido contener las bromas sobre el aspecto del pelo de su compañera. "Eso no tiene arreglo, Yola, te lo tienes que rapar", ha asegurado Rosa, mientras que Rubén Torres ha ido todavía más lejos con su comparación: "Mi estropajo tiene mejor pinta que el pelo". Lejos de molestarse por los comentarios, Yola ha aprovechado la situación para pedirle un favor muy concreto al presentador: que consiga que le arreglen el pelo.

"Si tú dices que sí, me lo arreglan, por favor, Jorge Javier", le ha suplicado. Sin embargo, la respuesta del conductor del programa no ha sido precisamente la que esperaba: "Yo prefiero verte así". Ante la insistencia de sus compañeros, Yola se ha girado para mostrar el precario estado de su melena, una escena que dejaba claro el drama que está sufriendo en Honduras: "Son niditos, no puedo dormir con esto, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor", ha insistido totalmente desesperada, y entre las risas y comentarios de sus compañeros, ha dejado claro que los enredos se han convertido en un auténtico problema más allá de la broma. Jorge Javier: "Es una mezcla entre Einstein y la novia de Frankenstein" Pero Yola no se ha dado por vencida. Convencida de que Jorge Javier puede conseguir que alguien solucione su problema, ha vuelto a dirigirse a él con una petición directa. "Yo sé que tú tienes mucho poder y si me dices que sí, me lo van a arreglar", le pedía, confiando en que el presentador pudiera interceder para poner fin a su particular drama capilar.