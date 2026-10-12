Supervivientes All Stars 12 octubre 2026

Chiqui y María Jesús aseguran que Marta Peñate le dijo a la primera que "nunca sería su amiga porque no pertenecen a la misma clase social" y esto provoca su gran estallido y desconsuelo

A la noche de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' no le ha faltado tensión, durante la barbacoa que disfrutaban algunos de los concursantes elegidos por Omar Sánchez tras ganar el juego, una fuerte bronca ha estallado entre María Jesús Ruiz y Marta Peñate, la que ha acabado con las acusaciones de la primera hacia la capitana con Chiqui asegurando ser verdad que esta ha hecho alusión a su clase social de manera despectiva y todo ha estallado por los aires. Mientras Marta y María Jesús se enfrentaban por una bronca previa que han tenido en la playa en los últimos días, la tensión empezaba a estar latente entre ellas y la que ahora está como salvaje en Honduras aseguraba que su compañera le había dicho "vete y vente", pero Marta lo negaba rotundamente: "Mientes hasta cuando te están grabando".

Y cuando estaban intentando dar cada una su punto de vista sobre lo sucedido, Chiqui apuntaba que Marta ha llegado decir de ella "que no quiere ni respirar el aire en el que está conmigo" y María Jesús Ruiz añadía algo: "Porque eres de otra clase social y que nunca serías su amiga por eso". Y ambas aseguraban que Marta había dicho esto mientras el resto de compañeros se mostraban sorprendidos y aseguraban no haber escuchado esto. Pero Marta se mostraba sobrepasada con todo esto y decidía levantarse de su asiento y marcharse de la barbacoa mientras pedía hablar con dirección: "Es lo único que pido". Las lágrimas desconsoladas de Marta Peñate tras las acusaciones de Chiqui y María Jesús María Lamela salía a hablar con Marta mientras esta estaba completamente rota: "Te lo juro por mi madre, nunca he dicho eso, ¿estamos perdiendo la cabeza por televisión o qué? No se me ocurriría decir eso, en mi familia hay de todas las clases sociales, ¿quieren destrozar mi imagen? Es mentira, estamos rozando un nivel muy fuerte. No quiero aguantar esto más".

Tras esto, Jorge Javier volvía a preguntar a Chiqui y María Jesús si podía haber sido un malentendido y que Marta hubiese dicho otra cosa, pero María Jesús aseguraba que estaba segura de lo que había escuchado, mientras Omar, Ivana y Rubén Torres querían recalcar no haber presenciado este momento. Pero Marta Peñate seguía negándose a volver junto a sus compañeros y se derrumbaba todavía más cuando Jorge Javier Vázquez le contaba algo: "No hay ningún compañero que haya escuchado la frase: 'No quiero mezclarme con Chiqui porque es de una clase inferior, incluso Ivana, una concursante con la que has tenido muchísimas diferencias, asegura no haberla escuchado". Y ella se mostraba muy frustrada con todo lo sucedido: "Es que son mentiras que, ¿cómo las explico? Si ellas dicen una cosa, una mentira y otra... ¿me tienen que hacer todo esto? No puedo más, me está saturando esto". "He hecho 9 realities con vosotros, sois mi cadena favorita y os amo, pero no puedo más. Me gustaría irme porque no puedo más, estoy sobrepasada", aseguraba y Jorge Javier quería tranquilizarla: "No te preocupes que estoy seguro que te van a escuchar".