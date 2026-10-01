La letra pequeña del segundo decreto de vivienda: en qué casos el propietario puede eludir indemnizar al inquilino si no renueva el contrato de alquiler

Noticias Cuatro 01 octubre 2026

El segundo decreto de vivienda del Gobierno ya está publicado en el BOE. Con la renovación automática de los contratos de alquiler en el eje central del texto, analizamos cuál es la letra pequeña y en qué casos el propietario puede eludir indemnizar al inquilino si no accede a la prórroga automática.

El segundo decreto de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros en el marco de las protestas que continúan extendiéndose por España por la crisis de la vivienda, y con el desahucio de Maricarmen en Madrid como impulso que detonó el estallido en las calles, ya está publicado en el BOE, como informa 'Noticias Cuatro'.

En el eje central de su contenido, sobre el que giran las disposiciones, una cuestión nuclear y que no ha dejado de ser objeto de debate, reacciones y discrepancias incluso entre los que fuesen socios de investidura del presidente Pedro Sánchez: la renovación automática de los contratos de alquiler. El segundo decreto del Gobierno ante la crisis de la vivienda El texto, de 8 páginas, –y que llega un día después del primer decreto publicado ayer miércoles 30 de septiembre por una cuestión eminentemente jurídica– recoge concretamente una batería de medidas que apuntan a la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años (o siete en el caso de que el arrendador fuese una persona jurídica) y, además, la indemnización a los inquilinos “con el importe equivalente a doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características” si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo justificado y recogido en la norma. Dicho esto, la clave para entender correctamente esto último, así como las disposiciones del decreto, –que tendrá que someterse este viernes 2 de octubre a su votación en el Congreso, donde, de partida, parece extraordinariamente complicado que salga adelante–, está en la letra pequeña. ¿Qué dice exactamente? La letra pequeña: de la renovación del contrato de alquilar a las indemnizaciones a inquilinos Entrando directamente en el contenido del texto del segundo decreto, lo que encontramos es que, si el inquilino quiere seguir en la vivienda, seguirá, mientras que si el propietario no quiere que siga, tendrá que indemnizarle salvo en determinados casos. Cuando venzan los contratos, de cinco años o siete, dependiendo del tipo de propietario, es decir, si es una persona físcia (cinco años) o jurídica (siete), estos se prorrogan obligatoriamente por el mismo tiempo y con las mismas condiciones si ninguna de las partes se ha mostrado en contra. Si el inquilino no quiere prorrogar, tiene que comunicarlo dos meses antes. Y si es el propietario el que no quiere, el preaviso es de seis meses y tendrá que indemnizarlo con, como mínimo, el importe de doce mensualidades de una renta similar a la casa alquilada. Si esta se vende o hereda esa obligación de indemnizar se la queda el nuevo propietario.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo