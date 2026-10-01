Adam, un migrante de 16 años que entró de forma ilegal en Ceuta y que pide plaza en un centro de menores: “Tenemos miedo”

2.600 menores migrantes siguen en Ceuta, muchos de ellos continúan en las calles sin protección. Muchos de ellos piden de forma desesperada poder entrar en los centros de menores. Ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, uno de ellos denuncia los robos que padecen a diario al vivir en la calle.
Más de 2.600 menores migrantes siguen en Ceuta, muchos de ellos continúan en las calles sin protección. Muchos de ellos piden de forma desesperada poder entrar en los centros de menores. Ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, uno de ellos denuncia los robos que padecen a diario al vivir en la calle.
En la playa de El Tarajal, varios menores se agrupan para pasar la noche. Aseguran que no se sienten seguros solos y que las condiciones en las que viven son precarias. Cada día, algunos de ellos se manifiestan para reclamar una plaza en los centros de acogida de menores.
La situación también se hace visible en la frontera del Tarajal. Allí, a quienes intentan regresar a Marruecos acompañados de menores se les comunica que estos no pueden ser devueltos debido a su edad. Mientras tanto, otros menores continúan deambulando por las calles. Algunos duermen con familiares y otros, completamente solos. Es el caso de varios jóvenes que se refugian en lugares como el centro ecuestre de Ceuta.
Adam tiene 16 años y es uno de ellos. “Queremos entrar al centro de menores”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’. Cuenta que, mientras permanece en la calle, le han “robado ropa, el teléfono móvil y dinero”. Los jóvenes aseguran que no se sienten seguros y que viven con miedo. Reclaman, sobre todo, un espacio donde puedan estar protegidos.
2.566 que ya han sido filiados y se han enviado 10 expedientes de reagrupación de esos menores a Marruecos. Junto a ellos, 69 han sido reagrupados en familias en la Península y otros 144 reubicados en otras comunidades autónomas menores que estaban en Ceuta estén en el resto del territorio español, en otras comunidades autónomas, según informa el Gobierno.
Desde el Gobierno también se ha apuntado que se han llevado a cabo 594 solicitudes de determinación de edad analizadas desde el Ministerio de Justicia, de las que se ha determinado que 553 son menores. El ministro Ángel Víctor Torres también ha asegurado que "no hay presión hospitalaria" dado que los migrantes ocupan 14 camas de un total de más de 200.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el próximo martes un nuevo Real Decreto-Ley con una dotación de 40,3 millones de euros para atender los gastos extraordinarios que ha tenido que asumir el Gobierno de Ceuta en materia de seguridad y limpieza, entre otros.
El ministro también ha señalado que el recurso de acogida aprobado por el Consejo de Ministros junto a la cárcel de Ceuta "será el último" y se utilizará si es necesario hacerlo. Además, ha apuntado que el noveno espacio, cedido por la Ciudad de Ceuta, el embolsamiento en Loma Colmenar, está operativo y con migrantes en su interior.
Torres ha actualizado los datos respecto a los ofrecidos ayer y ha señalado hay 3.336 migrantes mayores de edad en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), lo que supone "casi 800 más" que en la última comparecencia.
El ministro ha resumido que desde el pasado 10 de agosto han retornado a Marruecos 8.223 personas, lo que significa 1.432 más que hace una semana, según ha señalado, más de 200 personas al día. Junto con ello, ha señalado que 453 personas han sido expulsadas por razones diversas.