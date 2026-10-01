Adam, un migrante de 16 años que entró de forma ilegal en Ceuta y que pide plaza en un centro de menores: “Tenemos miedo”

Noticias Cuatro 01 octubre 2026

2.600 menores migrantes siguen en Ceuta, muchos de ellos continúan en las calles sin protección. Muchos de ellos piden de forma desesperada poder entrar en los centros de menores. Ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, uno de ellos denuncia los robos que padecen a diario al vivir en la calle.

2.600 menores migrantes siguen en Ceuta, muchos de ellos continúan en las calles sin protección. Muchos de ellos piden de forma desesperada poder entrar en los centros de menores. Ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, uno de ellos denuncia los robos que padecen a diario al vivir en la calle.

Más de 2.600 menores migrantes siguen en Ceuta, muchos de ellos continúan en las calles sin protección. Muchos de ellos piden de forma desesperada poder entrar en los centros de menores. Ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’, uno de ellos denuncia los robos que padecen a diario al vivir en la calle. En la playa de El Tarajal, varios menores se agrupan para pasar la noche. Aseguran que no se sienten seguros solos y que las condiciones en las que viven son precarias. Cada día, algunos de ellos se manifiestan para reclamar una plaza en los centros de acogida de menores. La situación también se hace visible en la frontera del Tarajal. Allí, a quienes intentan regresar a Marruecos acompañados de menores se les comunica que estos no pueden ser devueltos debido a su edad. Mientras tanto, otros menores continúan deambulando por las calles. Algunos duermen con familiares y otros, completamente solos. Es el caso de varios jóvenes que se refugian en lugares como el centro ecuestre de Ceuta. Adam tiene 16 años y es uno de ellos. “Queremos entrar al centro de menores”, explica a las cámaras de ‘Noticias Cuatro’. Cuenta que, mientras permanece en la calle, le han “robado ropa, el teléfono móvil y dinero”. Los jóvenes aseguran que no se sienten seguros y que viven con miedo. Reclaman, sobre todo, un espacio donde puedan estar protegidos.

Así se encuentran muchos menores migrantes en Ceuta