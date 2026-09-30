Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevive a dos inyecciones letales: terminó el proceso entre gemidos y ronquidos

Christa Pike , una mujer de 50 años condenada a muerte por asesinato en Tenesse, sigue viva. La condenada ha sido hospitalizada después de sobrevivir a dos inyecciones letales. Es un suceso sin precedentes que vuelve a poner el foco en la pena de muerte y el sufrimiento del reo en Estados Unidos, informan desde ‘ Noticias Cuatro ’.

Sin embargo, cuando las autoridades de la prisión de Nashville administraron la inyección letal a la rea comenzó un proceso completamente atípico. Según los periodistas presentes en el intento, La mujer que iba a ser ejecutada dijo que sentía que el brazo le iba a estallar. Luego sonrió ampliamente y, después, empezó a respirar, a gemir y a roncar. Cristha seguía viva, así que las autoridades decidieron volver a administrarle una nueva dosis de inyección letal. Cuando algunos la daban ya por muerta, en vez del coche fúnebre, llegaron las ambulancias y llevaron a Christa Pike, viva, al hospital.

El crimen por el que fue condenada consistió en torturar y asesinar brutalmente a una compañera del centro de formación para jóvenes con problemas donde estudiaba. Colleen Slemer, tenía 19 años, y su madre pensó este pasado 30 de septiembre que, por fin, se iba a hacer justicia.

Tras pasar 30 años en el corredor de la muerte, esta presa iba a convertirse en la primera mujer en ser ejecutada en Tennessee en 200 años.

Cuando fue condenada a muerte, Crishta Pike, de 18 años, pidió abrazar a su madre. Si embargo, el juez encargado del caso no se lo concedió. Tampoco sus repetidas peticiones para cambiar la pena capital por perpetua.

Esta es una ejecución fallida que deja numerosas incógnitas y todo tipo de teorías. "Esta noche, el estado de Tennessee ha vuelto a fracasar en la ejecución de una pena capital legal", ha criticado en un comunicado el equipo legal de Pike, que ha señalado que "las preocupaciones expresadas" por su clienta "han resultado ser ciertas", enumerando una "dificultad para acceder a las venas, venas que han colapsado o se han roto, pentobarbital degradado y ausencia de atención médica de emergencia cuando las cosas inevitablemente salen mal; todo ello bajo un protocolo que permanece envuelto en el secreto".

Asimismo, han remarcado que, aunque saben que "Christa está recibiendo tratamiento en un hospital cercano", no se les ha informado acerca de su estado. Pese a lo crítico de la situación, las autoridades del estado de Tennessee han defendido su conducta, asegurando haber seguido "todos los pasos del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la oficina del fiscal general" del mismo.

"El agente químico de inyección letal previsto en el protocolo ha demostrado ser eficaz sistemáticamente, y dicho protocolo no contempla procedimientos adicionales más allá de los realizados esta noche", han alegado, anotando que, efectivamente, "Christa Pike ha sido trasladada a un centro médico externo".

Larga pausa en las ejecuciones tras una serie de intentos fallidos

Según la reconstrucción cronológica de WSMV, los medios y testigos de la ejecución han podido observar la escena en dos tramos de 20 y 15 minutos, aproximadamente, de un total de más de dos horas que han permanecido en la sala, la mayoría del tiempo con las cortinas de la habitación en la que se encontraba Pike cerradas.

Esta nueva eventualidad reaviva las críticas hacia el estado de Tennessee por su gestión de las ejecuciones, tras tener que suspender en mayo la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike, ha recogido la cadena WSMV.

El gobernador del estado, Bill Lee, ya había ordenado anteriormente una larga pausa en las ejecuciones tras una serie de intentos fallidos que pusieron bajo escrutinio el proceder de las autoridades de Tennessee.

Este caso se ha visto además salpicado de un cambiante escenario judicial en el que este mismo miércoles un tribunal de apelaciones frenó temporalmente la ejecución para reevaluar si las acusaciones de abuso sexual que sufrió siendo niña fueron analizadas de manera exhaustiva durante el juicio en el que se le condenó a muerte. En cambio, el Tribunal Supremo ha terminado por dar luz verde a la ejecución pese al disenso expresado por las tres magistradas demócratas de la corte, que reclamaron, precisamente, que se facilitase primero la revisión del proceso judicial en torno a los abusos alegados por la defensa de Christa Pike.