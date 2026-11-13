Los investigadores siguen la pista de El Ruso: los últimos giros para intentar capturar al criminal que ha matado a un policía e hirió a un Tedax

Noticias Cuatro 13 noviembre 2026

En Asturias, los agentes intentan estrechar el cerco a El Ruso, el autor de la mochila bomba que acabó con la vida de un policía y dejó a otro muy grave en Oviedo.

En Asturias, los agentes intentan estrechar el cerco a El Ruso, el autor de la mochila bomba que acabó con la vida de un policía y dejó a otro muy grave en Oviedo. Los agentes siguen registrando naves y locales. Creen que permanece oculto en la comunidad y que va armado. Su mujer ha quedado en libertad, tras ser detenida por dar pistas falsas para evitar que le localizaran, como informan desde ‘Noticias Cuatro’.

Por su parte, la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo acordaba durante la tarde de este jueves 12 de noviembre la puesta en libertad sin medidas cautelares de Tatiana, la mujer detenida que es pareja de El Ruso, autor de un tiroteo y de la explosión en la que murió un policía y un agente canino, tras la solicitud formulada en este sentido por la Fiscalía del Principado de Asturias. La mujer seguirá vinculada a las diligencias abiertas en este órgano judicial, pese a que la magistrada no le ha impuesto ninguna medida cautelar. Nada más conocer la decisión de la jueza, la reacción de los vecinos no tardaba en producirse. El miedo de los vecinos tras la puesta en libertad de Tatiana Según informaba 'El Correo', el barrio asturiano de Villafría seguía conmocionado y se mostraba intranquilo tras la posibilidad de esta puesta en libertad. José Manuel Álvarez, presidente de la comunidad de vecinos del edificio de viviendas sociales en la calle Rafael Urrusti, confesaba al medio de comunicación anteriormente citado que Tatiana habría hablado con una vecina de la zona días antes al ataque armado y a la explosión a la que le había detallado que El Ruso se encontraba "muy raro" y que, incluso, estaba valorando "llamar al 112". "El presidente de la comunidad, que lleva 27 años residiendo en el inmueble, aseguró que el comportamiento de Manuel había empeorado en los últimos meses, especialmente desde el fallecimiento de su madre, hace algo menos de un año, en sus palabras", informan desde 'El Correo' además de precisar que El Ruso tendría problemas con la mayoría de sus vecinos.

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