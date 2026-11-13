Los glaciares españoles, en peligro: “Si se repiten años como los que estamos viviendo, no van a llegar a la década”

Los glaciares pirenaicos han registrado en el año de balance 2025-2026 su tercera mayor pérdida media de espesor desde que se dispone de datos anuales, en 2012, pese a una primavera con acumulaciones de nieve récord, según la campaña de monitorización del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).

El balance refleja “un año de pérdidas extremas, a pesar de una primavera con nieve récord ”, con valores de acumulación que a principios de marzo de 2026 alcanzaron máximos en la serie histórica, como recoge el grupo en los resultados publicados el pasado 29 de octubre.

Los investigadores del Grupo CryoPyr sitúan este ejercicio únicamente por detrás de los años extremos de 2021-2022 y 2022-2023 y constatan pérdidas medias superiores a los dos metros en los glaciares de Ossoue, Aneto y Monte Perdido.

"Ahora mismo los únicos glaciares que hay en España se encuentran en los Pirineos", explica Jesús Revuelto, investigador del CSIC. En 1850 llegó a haber 52 glaciares. "Había más de 2.000 hectáreas de glaciares y ahora apenas llegamos a 130 hectáreas", explica el experto.

"A lo largo de la primavera y el invierno se ha fundido la totalidad de la nieve"

Queda el 6% de la superficie de hielo. y los glaciares agonizan en España. "Si se repiten años como los que estamos viviendo desde 2020, no van a llegar apenas a la década", advierte Revuelto. La ciencia llega a la cumbre, sensores sísmicos, recogida de muestras, pero ni toda la nieve que cayó el invierno pasado mejoró a los glaciares enfermos tocados de muerte.

"A lo largo de la primavera y el invierno se ha fundido la totalidad de la nieve", señala el investigador. "El glaciar del Aneto entre el año 2025 y 2026 ha perdido en promedio dos metros de espesor", añade. "Es muy común estar cerca de las cumbres, en las zonas más altas del Pirineo, y que haya muchos desprendimientos de rocas", señala. El hielo que desaparece es como un libro abierto. Información sobre ADN con polen, virus y flora que también desaparecerá.