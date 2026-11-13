El PP inicia su campaña vistiendo a Alberto Núñez Feijóo de superhéroe al estilo anime para luchar contra Pedro Sánchez en la batalla por el voto

Arranca la campaña electora l por las elecciones generales y los primeros mítines han sido ya toda una declaración de intenciones. En el PSOE, Begoña Gómez se ha sumado al cartel para activar el voto de las mujeres, mientras desde el PP , –donde no han tardado en reaccionar con Isabel Ayuso ironizando y cargando contra la esposa del presidente–, han presentado un vídeo electoral con su líder, Alberto Núñez Feijóo vestido de superhéroe de anime .

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, ante un auditorio con unos 4.000 asistentes dentro y fuera del recinto, según los cálculos de la organización socialista, la esposa del presidente y candidato socialista dijo estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "cómo tienen que actuar", asegurando que no lo van "a permitir"; en una intervención inédita , siendo la primera vez que habla en un mitin del PSOE .

En el arranque de la campaña, Pedro Sánchez volvía a bailar en Sevilla y ondeaba la bandera socialista. Junto a él, Begoña Gómez , quien emergía de nuevo con u n golpe de efecto en el mitin para animar a la movilización y el voto de las mujeres.

Mientras, desde Vox , los de Santiago Abascal ponían el foco en la inmigración , con Frente Amplio , en el lado opuesto, insistiendo en la crisis de la vivienda, como informa Noticias Cuatro .

En el clip, el candidato popular es el protagonista de una batalla contra Pedro Sánchez, quien es presentado, por su parte, como un villano de ojos rojos y poderes sobrenaturales. Mientras, Feijóo, acompañado de su número dos, Cayetana Álvarez de Toledo, y con la bandera de España en su capa, libra una batalla junto al Palacio Real para acabar con su rival al grito de "la mentira ya cayó"; una nueva muestra de que la IA también sigue en campaña , con el vídeo y una canción acompañándolo para la ocasión.

En su discurso, centrado en el feminismo, llamó a las mujeres socialistas a que tomen sus propias decisiones: "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan".

Ante un auditorio en el que abundaban las camisetas rojas con el lema 'La fuerza de las mujeres' escrito en letras blancas, Begoña comenzó su intervención diciendo que quería dirigirse a los asistentes "como una militante más, como una militante de base" del PSOE, señalando que era "una gran responsabilidad" y un "gran honor" para ella intervenir en el mitin "ante la familia socialista".

Por su parte, Pedro Sánchez, en la misma línea, llamó a los votantes progresistas a la movilización para lograr lo que calificó como "una remontada épica" frente a la derecha.

Y si de épica se trata, el PP no se quedaba atrás con las Nuevas Generaciones lanzando el vídeo electoral de su candidato vestido de superhéroe en estilo anime para derrocar a Pedro Sánchez; un clip que forma también parte de otra estrategia electoral que la que buscan atraer a los más jóvenes ante el 29N.

Concretamente, lo han presentado en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, en el que han participado Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha escatimado en críticas hacia el acto de apertura de campaña del PP, con el foco puesto en la esposa del presidente: "Creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la han sacado esta noche en un mitin y ahora será candidata rectora o cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases de... qué se yo, gestión de saunas con final feliz...", ha llegado a decir.

Mientras, Feijóo prometió desde Cataluña una "auditoria del saqueo" y ofreciendo "un Gobierno que no robe" acompañado de Xavier García Albiol, candidato del PP al Congreso por Barcelona, quien lanzó también un mensaje advirtiendo en materia de vivienda: "Okupas, se os acaba el chollo de Pedro Sánchez".

Mientras, Vox ha optado por un tono más institucional, aunque con el mismo fondo, apuntando a la inmigración y clamando por una "movilización histórica" para "cambiar el futuro de España"

Por su parte, en Frente Amplio, su candidata Ada Colau lanzaba un mensaje claro: "El siguiente Gobierno progresista que habrá en este país será contra la especulación o no será", subrayó, centro la campaña en el asunto que más moviliza a los suyos: la crisis de la vivienda.