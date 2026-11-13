De la música que escuchamos al WhatsApp que recibimos: así funciona por dentro un centro de datos

Lo que ha ocurrido estos días con Microsoft recuerda hasta qué punto la sociedad depende de la tecnología. Detrás de esa nube invisible hay instalaciones gigantescas con máquinas que trabajan sin descanso. Son los centros de datos y buena parte de nuestro día a día depende de ellos. El periodista de Noticias Cuatro, Antonio Valverde, ha visitado uno de ellos.
El interior de los centros de datos alberga una infraestructura vital en nuestro día a día, que cada vez tiene más importancia a medida que la digitalización se expande en todos los ámbitos de nuestras vidas. Una de estas importantes instalaciones es el centro de datos MAD01, en Alcalá de Henares, en Madrid.
Dentro de la zona de racks, metros y metros de cables, mil conexiones y luces. "Por ejemplo una empresa que gestiona la flota de autobuses en varias ciudades en España está monitorizando todos esos autobuses y el número de pasajeros. Todo eso está sucediendo desde uno de estos racks", cuenta Nacho Velilla, CEO y cofundador de Templus.
En otro se aloja una IA de un hospital que recoge información en tiempo real para decidir cómo actuar. Actividad que desprende un calor rebajado con un circuito de refrigeración.
"Es un circuito que lo que hace es meter agua fría hasta el chip de computación. Tiene una propiedad para reducir el calor dentro del chip enorme y lo que estamos haciendo es circulando siempre el mismo agua. Se diseñan para no consumir agua y tener una huella cero", sostiene Velilla.
El movimiento lo impulsa energía siempre limpia. "Toda la energía que se consume en este centro de datos proviene de fuentes renovables", añade el CEO de Templus. "Tenemos 17 centros de datos en ocho países y desde aquí estamos viendo qué sucede en todos ellos", explica el especialista. La vigilancia en estos centros de datos es extrema, para vigilar ya que el impacto de que deje de funcionar uno de estos sistemas es enorme "porque nos quedamos parados", concluye Velilla.