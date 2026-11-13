De la música que escuchamos al WhatsApp que recibimos: así funciona por dentro un centro de datos

Lo que ha ocurrido estos días con Microsoft recuerda hasta qué punto la sociedad depende de la tecnología. Detrás de esa nube invisible hay instalaciones gigantescas con máquinas que trabajan sin descanso. Son los centros de datos y buena parte de nuestro día a día depende de ellos. El periodista de Noticias Cuatro , Antonio Valverde, ha visitado uno de ellos.

El interior de los centros de datos alberga una infraestructura vital en nuestro día a día, que cada vez tiene más importancia a medida que la digitalización se expande en todos los ámbitos de nuestras vidas. Una de estas importantes instalaciones es el centro de datos MAD01, en Alcalá de Henares, en Madrid.

Dentro de la zona de racks, metros y metros de cables, mil conexiones y luces. "Por ejemplo una empresa que gestiona la flota de autobuses en varias ciudades en España está monitorizando todos esos autobuses y el número de pasajeros. Todo eso está sucediendo desde uno de estos racks", cuenta Nacho Velilla, CEO y cofundador de Templus.

En otro se aloja una IA de un hospital que recoge información en tiempo real para decidir cómo actuar. Actividad que desprende un calor rebajado con un circuito de refrigeración.