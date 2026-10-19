Los bailes más virales de los políticos, a ritmo de precampaña

Las promesas, los discursos, los pequeños gestos y la conexión con el votante son clave para el éxito de una campaña electoral , donde tampoco falta la música. Por eso, este fin de semana, en el que ha destacado el mediático beso y el “te quiero” del presidente Pedro Sánchez a su esposa Begoña Gómez en pleno mitin, algunos candidatos ya han sacado a relucir también hasta sus bailes y paseos prohibidos con la mirada puesta en las elecciones del próximo 29 de noviembre, como informan en ' Noticias Cuatro '.

En tiempos de campaña, todo recurso cuenta para el voto, así que, si toca bailar, el jefe del Ejecutivo tampoco rehúye. Por eso, al ritmo de Rusowsky , en el mitin del sábado en Fuenlabrada, Madrid, se le vio moviendo la cadera, y no fue el único. En paralelo, este fin de semana también se vio a otros políticos como Miriam Nogueras, candidata de Junts , haciéndole la competencia en un acto de precampaña en La Garriga, Barcelona.

Los bailes de los políticos, con la mirada puesta en el 29N

A estas alturas, no obstante, ya se ha visto de todo, y cada uno en su estilo, ya sea desde la silla, –como María Jesús Montero en el mismo mitin de Fuenlabrada–, o Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, quien se animó en su momento con algo más tradicional como el ‘Mi limón mi limonero’ de Henry Stephen.

En la retahíla de los políticos que se lanzaron al baile también llegamos a ver en tándem a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su alcalde, José Luis Martíenz Almeida.

Normalmente con coreografías sencillas y sin riesgo, –eso sí–, ejemplo de esto último fue también el baile de Mariano Rajoy al ritmo de ‘Mi gran noche’ de Raphael, llamando también la atención los que nos dejó Miquel Iceta, incapaz de contener sus pasos al ritmo del ‘Don’t stop me now’ de ‘Queen’ y Freddy Mercury.

Como muestra el vídeo recopilatorio de 'Noticias Cuatro', lo que está claro es que todos los políticos bailan, aunque no tengan el mismo ritmo… como prueban los últimos que dejó Donald Trump desde Estados Unidos.