La Asociación Española contra el Cáncer es una organización sin ánimo de lucro que solo el año pasado atendió a unas 20.000 mujeres con cáncer de mama. Allí reciben apoyo psicológico, fisioterapia, nutrición, asesoría laboral y mucho más. Elisa Albacete, reportera de ‘ Noticias Cuatro ’, ha estado con ellos. Allá donde la medicina no llega, están ellos, la Asociación Española Contra el Cáncer, acogiendo a los pacientes con sus cuidados.

Además, los pacientes se reúnen con otras personas que están pasando por su misma situación . Las pacientes que más acuden, casi 21.000 en el año 2025, son los de cáncer de mama. Para ella y para todos, desde la AECC ofrecen alojamiento por si reciben su tratamiento fuera de casa.

Los trabajadores de la asociación ayudan a los pacientes con el objetivo de mejorar la condición física, psicológica, la tolerancia al tratamiento , mejorar los efectos secundarios y, así, hacer que tengan una mejor calidad de vida.

Con apoyo psicológico, fisioterapia, nutrición y asesoría laboral, los pacientes y sus familiares reciben el apoyo en su proceso médico. “El cáncer no es solo la asistencia médica , sino otras muchas necesidades que tienen sin cubrir. Esa es la parte que nosotros complementamos. Ofrecemos una cartera de servicios totalmente gratuita para paciente y familiar ”, explica Carmen Yélamos, miembro de la AECC.

La ayuda de la AECC a los pacientes de cáncer para que no caminen solos: “Ofrecemos una cartera de servicios completamente gratuita”

Otro de los servicios que tienen estas 52 sedes en España es el de pelucas. Empresa, voluntarios y otros pacientes que han pasado por su misma situación donan las pelucas para que ahora ellos puedan utilizarlas.

El cáncer de mama

La AECC puso en marcha el año pasado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', con el objetivo de dar voz a las pacientes y familiares y que fueran ellos quienes trasladaran sus necesidades. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la asociación ha retomado la campaña para poner el foco en la importancia de una atención integral y centrada en la persona.

La directora general de la AECC y de su fundación científica, Isabel Orbe, ha detallado que más de 38.000 mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de mama este año en España, donde más de medio millón de mujeres conviven con un diagnóstico. A este respecto, ha recordado que detrás del cáncer de mama hay "muchísimas realidades".

Orbe ha destacado la evolución en supervivencia, que alcanza el 88 por ciento a cinco años y puede llegar al 99 por ciento si se detecta en fases iniciales. Según ha apuntado, cuando se fundó la AECC, ese 88 por ciento era solo un 25 y el cambio se debe a la prevención y el diagnóstico precoz, tras lo que ha puesto en valor el papel de la investigación.

Reclaman mayor financiación

Por otro lado, la Asociación Española Contra el Cáncer ha reclamado que la investigación en cáncer tenga más financiación, que sea estable y que se mantenga en el tiempo.

Actualmente la Asociación apoya la mayor red de investigación en cáncer de España con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo que investigan todas las fases de la enfermedad y todo tipo de tumores.

Esta red está compuesta por más de 3.000 investigadores e investigadoras que desde 2020 han generado 1.950 avances contra el cáncer y solo en 2025 han alcanzado 352 nuevos resultados. Además, la Asociación promueve 37 ensayos clínicos y desarrolla actividades de divulgación que han llegado ya a más de 500.000 personas en todo el ámbito nacional.