Así operan los servicios de rescate de Salvamento Marítimo desde el aire: "Ya hemos trabajado en dos DANAS"

La Marina Alta (Alicante), La Safor (Valencia) y el sur del golfo de Valencia están viviendo en las últimas horas un episodio "histórico" de lluvias que ya ha superado a la gota fría de 2007 y que constituye el temporal de lluvia más importante en este sector desde 1987, según el climatólogo de Meteored España Samuel Biener. Noticias Cuatro muestra cómo han sido algunos de los rescates tras esta DANA.

Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua en la mañana de este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam, fundamentalmente en la Safor y la Marina Alta, como Oliva.

En un momento de emergencia, el helicóptero de Salvamento Marítimo es el único que está preparado para responder en noche cerrada tal y como confirma Javier Lozano, piloto del Avincis en Helimer 202 que cuenta que estuvieron operando en Oliva hasta las ocho de la mañana con un equipo de cuatro personas: Javier, comandante, Juan Carlos, su segundo y Raúl y Luis, rescatadores y gruistas.

"Había mucha gente con el agua al cuello, la gente nos avisaba desde los tejados" y cuando la tierra se convierte en ríos de barro, entra en juego el Centro de Coordinación para darles las indicaciones exactas desde donde se produce la llamada de emergencia. Uno de los rescates más impresionantes, cuenta el comandante, es cuando han conseguido subir al helicóptero a una madre con su bebé en una cesta. Dice que el bebé no ha parado de dormir hasta llegar a tierra firme.

Así lo han informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de las 10.00 horas, en la que ha participado también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.