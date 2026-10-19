Moverse por la zona afectada por la DANA Adam, auténtica misión imposible por las inundaciones y los cortes de carretera

Con los accesos cortados en el sur de Gandía , la movilidad se convierte en un reto peligroso en la zona tras las fuertes lluvias caídas en la DANA Adam. Testigo de ello ha sido Toni Ramos , reportero de’ Noticias Cuatro’, al que le ha sido misión imposible desplazarse por la zona. “Está completamente inundado, no se puede acceder”, informa desde Gandía el reportero de ‘ Noticias Cuatro ’ mientras muestra los desastres registrados en la zona.

Los accesos que dan a las playas de la zona están inundados y no se puede acceder. Algunos vecinos intentan llegar hasta las áreas incomunicadas con sus coches y todoterrenos. Los vecinos de la zona denuncian que no pueden ver ni contactar con sus familiares por las inundaciones que les han dejado aislados.

Como él mismo ha podido comprobar, en algunas localizaciones como el camping de Miramar la noche ha sido verdaderamente complicada. “Son personas que están en casetas, en caravanas y, como vemos, el agua está hasta esta altura… casi 40 centímetros. Mucha gente tiene dificultad para andar. Se valoraba la posibilidad de, incluso, llegar a desalojar este camping. Parece que no ha sido así porque el agua va bajando poco a poco”, informa desde la zona Toni Ramos.

Volviendo poco a poco a la normalidad

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicado que ya a partir del mediodía de este lunes "en la gran mayoría de los distritos y barrios se está volviendo progresivamente a la normalidad y ya no hay agua en las calles". "Queda alguna retención puntual de agua, pero en las próximas horas todas las calles quedan vacías ya de agua", ha destacado.

La noche ha sido "muy complicada" en esta ciudad, ya que a partir de las 3.00 de la madrugada empezó a caer una lluvia torrencial, además estática y muy intensa, que no ha dejado de arreciar hasta bien entrada la mañana, a las 8.00 aproximadamente, y eso hacía que no hubiese posibilidad ni de que los depósitos evacuaran ni de que dejase de circular agua en la vía pública", ha detallado.

Las víctimas de la DANA Adam

Por otro lado, en la localidad valenciana de Oliva se ha conocido este lunes con "dolor" la muerte de una persona víctima de la DANA Adam en el municipio, tras una madrugada de "mucho miedo" en la que sus vecinos han visto como el agua alcanzaba más de metro y medio de altura, y mientras sigue la "preocupación" por los vecinos que continúan atrapados.

"La pérdida de vidas humanas es lo más duro y estamos todos unidos en este sentir y este dolor", ha señalado en declaraciones el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oliva Joan Mata, minutos después de confirmarse el fallecimiento de una mujer octogenaria en la localidad a causa del temporal.

El teniente de alcalde de la localidad ha relatado que "desde las 04.30 de la mañana se ha complicado la situación muchísimo" y "se ha intensificado muchísimo la lluvia, llovía sobre mojado, el mar estaba alto y se ha empezado a acumular agua, sobre todo en la zona más cercana a la playa", donde sigue acumulada el agua.

Las personas rescatas están siendo trasladadas al Centro Polivalente de la localidad, donde reciben alimentos, ropa y atención médica y psicológica. "Estamos acogiendo a todo el mundo, intentando que dentro de la situación tan complicada que es, hacerlo lo mejor posible". El teniente de alcalde ha explicado que hay más de un centenar de personas evacuadas.