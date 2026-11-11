La búsqueda de El Ruso tras matar a un policía, un agente canino y herir de gravedad a una menor y a un Tedax en Oviedo

En Oviedo, continúa la búsqueda del hombre que mató ayer a un policía y dejó a otro herido, también mató a una perra con una mochila explosiva. En todas las comisarías, hoy han guardado un minuto de silencio, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Varios agentes del Tedax y de la Policía Científica regresaban esta mañana al lugar en el que ayer perdió la vida un compañero y otro resultó herido, en el barrio de Villafría de Oviedo. Han estado tomando muestras y fotografías para determinar cómo se fabricó el potente artefacto casero, capaz de volar un edificio.
El autor disparó cinco veces a una vecina de 17 años y huyó dejando en el portal una mochila con una luz que parpadeaba y colocada estratégicamente junto a unas tuberías del gas.
Ahora, los agentes intentan estrechar el cerco. Esta mañana buscaban al fugitivo en el polígono del Espíritu Santo. Han registrado varias naves y locales.
Buscan a Manuel, alias El Ruso, de 64 años, un delincuente común, con antecedentes por robos, lesiones, daños y amenazas y que cuenta con amplios conocimientos técnicos en el sector de la calderería y el metal.
El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Ahora, los agentes intentan descubrir dónde se ha escondido y advierten que es peligroso, que tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto.
El sospechoso continúa en paradero desconocido y el operativo sigue desplegado para localizarle. Los agentes están realizando registros en viviendas y otros espacios de la ciudad para tratar de localizar a este criminal.
Ahora, la máxima prioridad de los agentes es tratar de conocer dónde se encuentra. Por eso, la Policía Nacional ha detenido a su mujer, de nacionalidad rusa, para intentar conocer los detalles y tratar de dar con pistas que puedan dar con su paradero.
Según ha informado el periódico 'El Mundo', los agentes de la Policía Nacional han detenido a su pareja, "una mujer que en el interrogatorio dio datos erróneos de su compañero para intentar que ganara tiempo en la huida", tal como informaban fuentes policiales al medio de comunicación.
De forma paralela, los agentes siguen recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble, situado en una zona de viviendas sociales al sureste de Oviedo, y están investigando la naturaleza del material explosivo de la mochila.
Mientras, la familia de la Policía Nacional se encuentra de luto. Este mediodía han guardado silencio en todas las comisarias en honor del subinspector Juan José Rodríguez, conocido como ‘Jota’, y de su fiel compañero Deny, el agente canino que también ha fallecido en la operación. El policía fallecido había nacido en León y, hace tan solo tres meses, había sido condecorado. Le faltaba poco para jubilarse.
Por su parte, Valdés, el agente de los Tedax que resultó gravemente herido, permanece ingresado en el hospital tras ser intervenido. Su evolución es favorable, aunque tendrá secuelas irreversibles.