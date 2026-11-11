Noticias Cuatro 11 noviembre 2026

Continúa la búsqueda del hombre que mató ayer a un policía y dejó a otro herido, también mató a una perra con una mochila explosiva en Oviedo.

En Oviedo, continúa la búsqueda del hombre que mató ayer a un policía y dejó a otro herido, también mató a una perra con una mochila explosiva. En todas las comisarías, hoy han guardado un minuto de silencio, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Varios agentes del Tedax y de la Policía Científica regresaban esta mañana al lugar en el que ayer perdió la vida un compañero y otro resultó herido, en el barrio de Villafría de Oviedo. Han estado tomando muestras y fotografías para determinar cómo se fabricó el potente artefacto casero, capaz de volar un edificio. El autor disparó cinco veces a una vecina de 17 años y huyó dejando en el portal una mochila con una luz que parpadeaba y colocada estratégicamente junto a unas tuberías del gas. ¿Quién es El Ruso? Ahora, los agentes intentan estrechar el cerco. Esta mañana buscaban al fugitivo en el polígono del Espíritu Santo. Han registrado varias naves y locales. Buscan a Manuel, alias El Ruso, de 64 años, un delincuente común, con antecedentes por robos, lesiones, daños y amenazas y que cuenta con amplios conocimientos técnicos en el sector de la calderería y el metal. El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Ahora, los agentes intentan descubrir dónde se ha escondido y advierten que es peligroso, que tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto.

La búsqueda de El Ruso tras matar a un policía, un agente canino y herir de gravedad a una menor y a un Tedax en Oviedo