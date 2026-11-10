‘La operación jaula’, la búsqueda contrarreloj para encontrar a ‘El Ruso’: piso por piso y cierre del perímetro en Oviedo

La operación jaula en Oviedo para cazar a Miguel, el ruso, un delincuente de 64 años con numerosos antecedentes por coacciones, daños, amenazas y hurto y sospecho de provocar hoy un tiroteo en el que fue herida una menor y colocar un explosivo en una bolsa que provocó la muerte de un policía y heridas graves a otro, sigue. Se busca piso por piso, por garajes y trasteros. Esta identificado y su mujer ya ha sido detenida e interrogada. Noticias Cuatro informa de cómo funciona la operación jaula.

La mujer, que está fuera de peligro, está siendo atendida en el Hospital Central de Asturias, donde también han trasladado en estado grave al agente del TEDAX herido al que se ha tenido que amputar una pierna.

La Policía Nacional mantiene plenamente abierta la operación policial en Oviedo y ha confirmado que tiene plenamente identificado al presunto autor del tiroteo a una mujer de 17 años y de colocar un artefacto explosivo que ha provocado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y de un perro detector.

La Policía ha estado durante todo el día buscando con drones, perros e incluso desalojando a los vecinos de los edificios más próximos. Han buscado piso por piso y garaje por garaje para ver dónde podría esconderse el implicado.

El suceso se originó tras una llamada recibida en la sala CIMACC de la Policía Nacional a primera hora de la mañana, entre las 7:30 y las 7:45 horas, alertando de disparos por un supuesto conflicto vecinal. Al personarse los agentes en la zona, hallaron restos de sangre en la vía pública y los vecinos les indicaron que una mujer había sido tiroteada y trasladada en un vehículo al hospital, donde permanece ingresada fuera de peligro.

Al inspeccionar el inmueble, los efectivos localizaron un paquete sospechoso en el rellano. Con el fin de preservar la seguridad del vecindario, los especialistas de Guías Caninos y del TEDAX desplazaron el artefacto al exterior del edificio, momento en el que se produjo la explosión que causó la muerte del subinspector, del perro especialista en detección de explosivos y heridas de extrema gravedad al técnico en desactivación.