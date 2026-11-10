La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo: del gesto de los reyes a la petición del arzobispo

La misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda , Toledo, ha comenzado pasadas las siete de la tarde de este martes en la catedral de Toledo con la asistencia de los reyes y unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro. Noticias Cuatro muestra todos los detalles del acto.

Felipe VI y la reina Letizia, a los que esperaban cientos de personas a las puertas de la catedral, han accedido a través de la Puerta de Reyes para asistir a esta misa organizada por la Archidiócesis de Toledo y en la que están presentes también el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido este martes, durante la homilía en la misa por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme» para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, y de todos los que respondieron "con generosidad ante esta tragedia".

"No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento", ha dicho con el corazón "profundamente herido" Cerro Chaves, quien ha explicado cómo el accidente de Urda ha dejado en las familias, en los pueblos y en toda la sociedad "un dolor difícil de integrar".