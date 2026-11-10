Un policía muerto y otro amputado en una explosión en Oviedo: la Policía busca al asesino

Un policía ha muerto y otro ha resultado gravemente herido tras registrarse una explosión en el barrio de Villafría en Oviedo. Los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Al llegar al barrio de Villafría de Oviedo, se localizó una mochila sospechosa en el portal del edificio donde se produjeron los hechos, motivando la inmediata movilización del equipo de desactivación de explosivos (TEDAX). Nada más personarse los efectivos para intervenir sobre el bulto, el artefacto explosionó, dejando a varios agentes heridos. Ahora, la Policía trata de localizar al autor del tiroteo y de haber colocado una mochila con un artefacto explosivo que acabó con la vida de un subinspector de la Policía.

Un pastor alemán de la Policía Nacional muere en la explosión

Además, en el operativo también ha fallecido el perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, que participaba en la intervención policial. El animal se encontraba actuando junto a su guía, Juan José, según ha informado el cuerpo.

"Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José", señala el mensaje difundido por la Policía Nacional. El cuerpo ha trasladado además su "abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos".

Dos agentes muertos y una menor herida en el tiroteo

Según se ha podido conocer, en el tiroteo habría resultado herida una menor de 17 años que ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

El segundo agente

Asimismo, JUPOL ha permanecido muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que ha ingresado en estado muy grave en el hospital y que como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna.