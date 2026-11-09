Caos en el transporte tras la huelga de 24 horas en Renfe: los maquinistas reclaman más seguridad, más mantenimiento y mejoras laborales

Jornada de colapso y caos en la movilidad en ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid. La huelga de maquinistas de Renfe convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha provocado importantes retrasos y cancelaciones en las líneas de Cercanías y Alta Velocidad, lo que a su vez ha afectado a otros transportes como los autobuses y los metros, además de la circulación en carretera, con más atascos todavía, como informa Noticias Cuatro .

Denunciando la situación, multitud de viajeros se han encontrado al arranque del día con la imposibilidad de llegar a tiempo a sus destinos, buscando medios alternativos al tren y topándose así con escenas de profunda desesperación, con autobuses abarrotados y convoyes de metros a rebosar, siendo imposible a veces subirse en ellos hasta la llegada del siguiente.

Los paros convocados por los maquinistas

En ese escenario, no han sido pocos los que han relatado una situación de “colapso”, y todo en el que es tan solo el primero de los tres días de huelga convocados para todos los maquinistas del grupo Renfe.

Este martes, los paros son de 24 horas, hasta las 00:00, mientras que los siguientes están previstos para el jueves 12 de noviembre, –siendo paros parciales por tramos, por la mañana, mediodía y noche–, y para el martes 17, cuando los maquinistas también han convocado al resto de trabajadores del colectivo: los de Iryo, Ouigo, y los de transporte de mercancías, como por ejemplo Transfesa. En ese caso, la huelga será todo el día, lo que se espera que tenga nuevamente una gran incidencia en el transporte.

En la de hoy, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Transportes para la huelga de Semaf, los servicios mínimos para Cercanías debían oscilar entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día; en Media Distancia una media del 65%; en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72%; y en Mercancías del 20%. Sin embargo, tanto los pasajeros como Renfe han denunciado que se están incumpliendo.

Renfe señala el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga de maquinistas

Concretamente, en un comunicado, la compañía pública ha explicado que en Cercanías Madrid no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos y se están viendo muy afectados los servicios Avant hacia Toledo y Valladolid como consecuencia de la huelga.

En los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), los datos reflejan un 32,2 % de trenes que estaban en servicios mínimos y han sido suprimidos, así como un 25,7 % de servicios sin salida.

Los mayores problemas en la red de Cercanías se encuentran en Madrid, con un 89,6 % de trenes suprimidos y un 5,2 % de trenes sin salida.

En el núcleo de Barcelona, en Rodalies se han suprimido un 50 % de servicios mínimos hasta las 9:00.

En el conjunto de los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se han registrado un 40,8 % de suspensiones de trenes que debían circular en servicios mínimos hasta las 9 de la mañana.

En estos servicios, los corredores del norte (conexiones entre Madrid, Galicia, Castilla y León y Asturias) y nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña) son los que presentan mayores problemas, con supresiones del 50 % y el 23,7 %, respectivamente, de los servicios mínimos.

En el corredor de Levante (conexiones entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) se han suspendido todos los servicios mínimos de Euromed y Alvia, además de que ha habido afectaciones en los servicios de AVE y Avlo.

El servicio Avant es el segundo más afectado dentro de los servicios comerciales, con un 43,5 % de trenes suprimidos y 17,5 % sin salida, seguido de la Media Distancia, con un 12,7 % suprimido y un 39,2 % sin salida.

En Mercancías se han producido incidencias en cinco trenes que estaban incluidos en los servicios mínimos, aunque uno de estos paros se atribuye a la huelga del metal en Tarragona, ajena a Renfe, dice la compañía.

Ante esta situación, por su parte, la compañía ha recordado que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy, con la recomendación de no viajar cuando sea posible.