TikTok, en el punto de mira por ser el hogar de los pederastas

TikTok , la plataforma más usada del mundo entre los más jóvenes a nivel mundial, está en el punto de mira por su laxa prevención y actuación contra presuntos vídeos explícitos de abuso sexual infantil, perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden material, como informa ' Noticias Cuatro '.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta suspender TikTok después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma.

El Gobierno no descarta "suspender" TikTok ante los posibles vídeos de abuso sexual infantil

El jefe del Ejecutivo ha incidido en que "antes que nada están los derechos de los menores" y ha cargado contra "la ultraderecha": "Han dicho que esto de prohibir el uso de las redes sociales o ir contra estas plataformas es ir contra la libertad de expresión".

"Esto que se ha conocido hoy o el uso de deepfakes, como está haciendo el Partido Popular con mi persona o con mi mujer, son precedentes muy peligrosos que ya utilizan los acosadores en las redes sociales para ir contra menores que generalmente son niñas o mujeres", ha alertado.

Ante esta situación, Sánchez ha recalcado que, como presidente del Gobierno, va a "actuar con total contundencia".

Rego se reúne este martes con representantes de TikTok ante denuncias por posibles vídeos de abuso sexual infantil

Además, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá con representantes de TikTok ante denuncias por posibles vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han avanzado que Rego se reunirá a las 16:00 horas con representantes de la red social TikTok "para exigir explicaciones sobre los graves hechos documentados por Maldita.es y conocer qué medidas concretas va a adoptar la plataforma para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes".

En este sentido, la titular de Juventud e Infancia trasladó este lunes su preocupación a la plataforma y solicitó una reunión de urgencia "ante la gravedad de los hechos conocidos y las deficiencias detectadas en los mecanismos de protección de la infancia".

El Ministerio considera "imprescindible" que TikTok asuma sus responsabilidades y adopte medidas "inmediatas y verificables" para impedir que este tipo de contenidos sigan circulando en su plataforma.