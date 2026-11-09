Detectan más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil en TikTok y más de 20.000 potenciales pedófilos, 7.000 de ellos operan en español

Una investigación de la Fundación Maldita.es ha detectado en TikTok más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español, como informan en ' Noticias Cuatro '.

La investigación también ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

El Gobierno plantea paralizar TikTok ante denuncias por posibles videos de abuso sexual infantil en la plataforma

Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok, y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, según han informado fuentes del departamento este lunes.

En el escrito, el Ministerio traslada a la Fiscalía la información conocida para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes que puedan estar afectados.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido por su parte una reunión con carácter urgente a los representantes de TikTok en España para conocer sus explicaciones, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma.

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es son de extrema gravedad y requieren "una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

La investigación

La tercera investigación de Maldita.es sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil denuncia que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. Combina periodismo de investigación, investigación en fuentes abiertas y su propia infraestructura de datos e inteligencia artificial.

Durante 35 días, los especialistas de Maldita.es han analizado perfiles, comentarios en vídeos y emisiones en directo en TikTok y han creado cuentas para investigar y observar cómo responde el algoritmo a las interacciones con estos contenidos y con qué rapidez muestra cuentas, vídeos y directos relacionados.

Y han documentado actividad especialmente en España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia, aunque también han encontrado evidencias en otros países de la Unión Europea y Latinoamérica.