José Antonio Lucero: “Sin la resistencia silenciosa de Josefina Manresa, la obra de Miguel Hernández se habría perdido para siempre”

En su novela ‘ Tu risa me hace libre ’ (Espasa), el escritor, historiador y docente José Antonio Lucero reconstruye la trayectoria vital de Miguel Hernández entrelazándola de forma paralela con la historia de amor que compartió con Josefina Manresa .

La narración se inicia en 1939 con la detención del poeta de Orihuela al intentar cruzar la frontera portuguesa tras la derrota republicana, desplegando desde esa privación de libertad un recorrido por su infancia pastoril, su inmersión en los círculos literarios del Madrid de la Generación del 27 y su encarcelamiento hasta su prematura muerte en 1942.

Miguel Hernández y la figura de Josefina Manresa, guardiana de la memoria del poeta

A través de este relato, Lucero busca rescatar a Josefina Manresa del papel secundario al que fue relegada históricamente, situándola como el pilar emocional y la guardiana de la memoria del poeta. Durante los oscuros años de la posguerra y la dictadura franquista, Josefina escondió manuscritos, cartas y documentos personales en casas de familiares y distintos refugios para evitar que fueran incautados por las autoridades. “Sin la resistencia silenciosa de Josefina Manresa, la obra de Miguel Hernández se habría perdido para siempre”, explica Lucero en una entrevista con Noticias Cuatro.

Esta vocación por rescatar perspectivas olvidadas conecta directamente con la trayectoria profesional del propio autor. José Antonio Lucero es profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria y Bachillerato, además de uno de los divulgadores educativos más reconocidos del ámbito hispanohablante a través de su canal de YouTube ‘La cuna de Halicarnaso’.