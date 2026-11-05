El anuncio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026: una llamada, un trasplante de corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida"

Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este viernes su tradicional campaña y su anuncio para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 , que llega como un homenaje a los donantes de órganos y a la sanidad púbica como máxima expresión de lo que es compartir: una llamada, un corazón y un décimo que recuerdan que "compartir da la vida".

Él decide compartir el décimo con ella porque, según le cuenta mientras se lleva la mano al corazón, hace tiempo una persona compartió algo con él que le cambió la vida. Ante esta confesión, ambos se abrazan emocionados .

Un día, una corazonada le lleva a comprar un décimo para la lotería de Navidad , el último número que quedaba en la administración. A la salida del establecimiento, la casualidad hace que Edu se encuentre con una mujer que buscaba ese mismo número porque era el que siempre compraba su hermano que ha fallecido.

Tal como se aprecia en el vídeo, y con advertencia de spoiler en estas líneas, el protagonista recibe la feliz llamada y tras someterse a la intervención , comienza a vivir esta segunda oportunidad de manera diferente. Algo ha cambiado dentro de él. Edu se deja llevar por impulsos y empieza a hacer cosas que nunca antes hubiera hecho y que sorprende a sus seres queridos , como ponerse a bailar en medio de la calle.

Desarrollado por la agencia Proximity Madrid, el anuncio para televisión cuenta la historia de Edu , quien lleva tiempo esperando una llamada importante : la que le comunique que hay un donante de corazón para él.

La campaña de este año, con un presupuesto de 740.000 euros , pone el foco en la sociedad española que es "generosa" y se vuelca en ayudar cuando el de al lado lo necesita, como informa Noticias Cuatro ,

euros en premios

Para este 22 de diciembre de 2026, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.870 millones de euros en premios, lo que supone 98 millones más que el año pasado. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Así lo ha señalado este viernes el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria, celebrada en la Real Casa de la Moneda y Timbre en Madrid.

Al respecto, el presidente de Loterías ha detallado que este año se han puesto a la venta 205 millones de décimos. La emisión consta de 205 series (siete más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

El décimo, ilustrado de nuevo por un un cuadro del Museo del Prado

Este año se estrena un nuevo juego de bolas de los números y los premios, según ha detallado Jesús Huerta, que ha apuntado que el décimo vuelve a estar ilustrado por un cuadro del Museo de El Prado. En concreto, se trata de la tabla central del tríptico La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo, del pintor anónimo de los Países Bajos del Sur conocido como el Maestro de las Medias Figuras.

Jesús Huerta ha comenzado su intervención trasladando sus "más sinceras condolencias" y solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Además, ha destacado que este año la presentación de la campaña ha estado desprovista de todo "elemento festivo o de celebración por respeto".

En su discurso, Jesús Huerta ha comenzado su intervención trasladando sus "más sinceras condolencias" y solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, señalando que este año la presentación de la campaña ha estado desprovista de todo "elemento festivo o de celebración por respeto".

Preguntado sobre la evolución de las ventas del sorteo, ha manifestado que están en un nivel "muy parecido" al del año anterior, recordando que el "momento fuerte es a partir de ahora y la última semana". "Estamos contentos. Va bien", ha dicho.

Además, ha recordado que el sorteo de Navidad "ha sido testigo del progreso y el avance social que se han hecho" en España. En este sentido, el presidente de Loterías ha puesto en valor "la labor de las instituciones del Estado que, desde lo público, han fomentado una sociedad más justa e igualitaria, donde haya igualdad de oportunidades y donde el criterio propio sea la antesala de la libertad".

En ese sentido, Jesús Huerta ha mencionado que Loterías pone su "modesto granito de arena" aportando su beneficio al presupuesto de ingresos del Estado y ha resaltado que la empresa pública apoya el desarrollo de programas sociales con los que cada año ayuda a más de un millón de personas vulnerables (personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, familias o pacientes con cáncer); promueve programas que hacen más accesible la cultura o colabora con el deporte base y el deporte femenino.