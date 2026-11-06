Detienen a un hombre que intentó secuestrar a una niña en Zaragoza gracias al dibujo de la menor

La Guardia Civil ha localizado al hombre que intentó secuestrar a una niña de ocho años en Borja, Zaragoza , gracias al dibujo que realizó la menor en el que pintaba al criminal. Las cicatrices en la cara y los tatuajes en el brazo del detenido han sido claves para identificarlo, como explican desde la Benemérita a ' Noticias Cuatro '.

Los agentes de la Guardia Civil investigan ahora a este hombre, de 48 años de edad, por un supuesto delito de detención ilegal tras intentar llevarse a una menor a una vivienda con la excusa de que allí le daría golosinas.

Los agentes han explicado a ‘Noticias Cuatro’ que, tras intentar secuestrarla’, el hombre amenazó a la pequeña de ocho años y le insistió en que, si contaba algo a sus progenitores, volvería a por ella. Sin embargo, la valentía de esta niña y el dibujo que realizó han resultado claves para poder detener a este hombre

La denuncia de los padres de la pequeña

Fue a mediados de octubre cuando se recibió una denuncia en Guardia Civil por parte del padre de una menor, de 8 años, comunicando que un hombre había tratado de llevarse a su hija a una vivienda, ubicada en el mismo portal donde residen en Borja, con la excusa de darle golosinas.

Para ello, la habría agarrado del brazo y tirado de ella para conseguir su objetivo, pero la menor logró zafarse y llegar a su domicilio.

El intento de secuestro de la menor

Tras las gestiones realizadas por las unidades de investigación de la Guardia Civil de Tarazona se pudo determinar que la menor, al llegar al portal de su casa coincidió con un hombre que, tras saludarla al entrar, trató de llevarse a la niña con él con el pretexto de darle golosinas, pero la menor consiguió huir de esta persona.

En ese momento, además, el hombre amedrentó a la menor diciéndole que si contaba algo a sus padres volvería a por ella.

El dibujo que permitió detener al hombre de 48 años

La niña hizo un dibujo en el que plasmó los rasgos y características que recordaba de esta persona, y en el que reprodujo el diseño de unos tatuajes que llevaría en los brazos, así como una cicatriz que presentaba en su rostro.