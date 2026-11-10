Así son las ayudas con las que el Gobierno ha ampliado la protección social a las familias monoparentales

El Consejo de Ministros ha aprobado aumentar la protección de las familias monoparentales con varios hijos. Este tipo de familias tienen el doble de riesgo de caer en exclusión social. Por eso, el Gobierno intenta con esta medida hacer que las familias monomarentales con dos o más hijos tengan las mismas ventajas que las familias numerosas, como informa ' Noticias Cuatro '.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la medida, dotada con una partida de 820 millones de euros al año e impulsada por el ministerio de Pablo Bustinduy, "es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas".

"Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo. Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social", señala Sánchez en X.

Por su parte, Bustinduy destaca que se trata de uno de los grandes objetivos de la legislatura: "Una ley de protección social para las familias monomarentales (¡por fin un título oficial propio!), las numerosas con pocos recursos, y las de personas con discapacidad. Lo conseguimos", celebra en sus redes sociales.

Así funciona la norma

La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su "especial vulnerabilidad" y garantiza una "protección específica", además de concederse los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos.

La norma supone ayudas para las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales ya que, en España, más del 80% de estas familias (aquellas con solo una persona progenitora) son mujeres. Por ello, desde el Ministerio se ha querido poner el foco en ellas, incluyendo medidas específicas de apoyo y protección, "al ser las que tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social".

En este sentido, el Ministerio ha recordado que la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2025), los hogares integrados por una persona adulta con hijos o hijas presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 50,6 %, casi el doble que el conjunto de la población (25,7 %).

Por ello, el real decreto-ley establece qué unidades familiares pueden ser consideradas como monoparentales o monomarentales, incluyendo no solo a quienes crían en solitario, sino también determinadas situaciones de guardia exclusiva, violencia de género o ausencia prolongada de uno de los progenitores.

El objetivo es superar la actual fragmentación normativa y garantizar un reconocimiento homogéneo en todo el territorio nacional. Por tanto, esta normativa crea un título oficial para familias monomarentales que reconozca su especial vulnerabilidad y que garantice una protección específica. Esta acreditación será válida ante cualquier administración o entidad pública o privada y permitirá acreditar esta condición para optar a los beneficios asociados en cualquier parte de España que consistirán en acceso prioritario a beneficios, ayudas y medidas de apoyo públicas; a medidas específicas en empleo, vivienda pública, conciliación y protección social; o a exenciones y bonificaciones de las administraciones públicas.

Además, la nueva norma supone, que las familias monomarentales con dos o más hijos vean equiparados los beneficios de su título al que tienen las familias numerosas, al considerar que las personas progenitoras con más de un hijo a cargo asumen mayores responsabilidades de crianza y cuidados.