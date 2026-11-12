Begoña Gómez entra de lleno en campaña e interviene por primera vez en un mitin del PSOE: "Me habéis dado aliento para continuar"

Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla y ha pedido el voto de las mujeres para evitar que haya retrocesos en materia de igualdad.

Gómez ha intervenido de manera inesperada en el primer mitin de campaña del PSOE, en el que se ha dirigido a los asistentes como una "militante más" y ha agradecido que sus compañeros de partido le hayan "dado la mano" en los últimos años en el proceso judicial que le afecta.

"Me habéis dado el aliento para continuar, gracias de corazón", ha dicho al tiempo que ha extendido este agradecimiento a su familia, sus hijas y su marido, Pedro Sánchez. Gómez, que ha dicho hablar como "mujer profesional, como madre y como amiga" ha subrayado que durante demasiado tiempo las mujeres han sido "señoras de", pero ha asegurado que ese tiempo ha terminado porque ellas son "las autoras de sus vidas".