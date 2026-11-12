El singular operativo de la Policía peruana para desmantelar una red de narcotráfico: disfrazados de escolares y de paciente hospitalario

En Perú , una particular estrategia de un grupo de policías logró desmantelar una presunta banda dedicada al narcotráfico. Los agentes se disfrazaron de escolares y de un paciente en silla de ruedas para acercarse a una vivienda sin levantar sospechas, tal y como se puede observar en las imágenes emitidas en Noticias Cuatro .

Así, los funcionaros lograron aproximarse al inmueble donde presuntamente operaba la banda sin levantar sospechas a los ocupantes. El coronel Pedro Rojas Tipto , jefe del Escuadrón Verde, explicó que los disfraces resultaron fundamentales para el éxito del procedimiento.

El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Terna , perteneciente al Escuadrón Verde, cuyos integrantes recurrieron a diferentes disfraces para pasar desapercibidos durante las labores de vigilancia. Los agentes se disfrazaron para simular ser estudiantes, mientras otro se hizo pasar por un paciente hospitalario con dificultades de movilidad, utilizando silla de ruedas.

El particular operativo ocurrió en el asentamiento Primero de Junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, donde efectivos de la Policía Nacional de Perú lograron detener a tres presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Santurrones.

El momento en el que los agentes entraron en la vivienda en la que estaban los delincuentes

“Nuestra estrategia de mimetización, haciéndonos pasar como escolares, así como un paciente en silla de ruedas, nos ha permitido ingresar sin ser detectados al inmueble”, señaló el oficial. Las imágenes del operativo muestran a los policías caracterizados mientras avanzaban por las calles del sector.

Una vez que llegaron a la vivienda, los efectivos irrumpieron por las ventanas y derribaron las puertas, sorprendiendo a tres personas que permanecían en el interior. Durante el registro, los agentes encontraron una importante cantidad de sustancias que, según la Policía peruana estarían destinadas a la comercialización ilegal.

Un método muy usado por la Policía en Perú



No es la primera vez que la Policía de Perú recurre a este peculiar método para sus detenciones. Allí comienza a ser ya un práctica habitual que la policía del país aproveche la proliferación de disfraces relacionados con la Navidad para camuflarse y pillar por sorpresa a los sospechosos. En diciembre de 2024 lo hicieron disfrazados de Grinch y su hazaña se está volviendo viral.



La operación, en una barriada de Lima, ha terminado con éxito: detuvieron a tres mujeres acusadas de traficar con droga. Para pasar desapercibidos y lograr la detención han utilizado un disfraz muy particular de estas fechas: el Grinch.

Y es que la Policía peruana lo ha vuelto a hacer, porque la argucia del disfraz está convirtiéndose ya en algo recurrente para sus redadas. Cuando lo de papa Noel empezó a estar ya muy visto, recurrieron los superhéroes o a un osito amoroso de la tele. Esta vez ha sido el personaje de El Grinch el que ha conseguido atrapar a varios delincuentes.