La Policía continúa volcada en la captura de El Ruso, el autor del tiroteo y de la explosión mortal de Oviedo

Oviedo ha acogido hoy el funeral por el agente caído en la explosión del barrio de Villafría. Familiares, compañeros y amigos han acudido a la ceremonia. Mientras, continúa la búsqueda del autor de la explosión, conocido como El Ruso, como informan desde ‘Noticias Cuatro’.
Absoluto silencio al partir las cenizas del subinspector Juan José Rodríguez, desde el tanatorio de Oviedo. Desde este coche se despide Harley, el perro con el que 'Jota' compartió su última etapa y con el que fue recientemente galardonado. También han perdido a Deny, adiestrado para detectar explosivos.
La comitiva llegaba al complejo policial de Bellavista en un acto presidido por la secretaria de Estado de Seguridad y el presidente del principado. Los restos serán trasladados a su tierra natal, en León.
En Villafría, el portal de la tragedia amanece hoy tapiado. Continúan analizando las sustancias del potente artefacto casero que también ha dejado a un agente del Tedax con graves secuelas.
Los indicios apuntan a una combinación letal de nitrato de amonio, polvo de aluminio y metralla, capaz de derrumbar un edificio.
Todo comenzó tras un tiroteo en el que una chica de 17 años recibió cinco disparos.
El sospechoso es Manuel, alias 'El Ruso', es un exlegionario, calderero, con múltiples antecedentes y considerado muy peligroso. Su mujer, Tatiana, fue detenida por dar pistas falsas para evitar que le localizaran.
Según se ha podido conocer, El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Ahora, los agentes intentan descubrir dónde se ha escondido y advierten que es peligroso, que tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto.
La Policía Nacional ha registrado también un inmueble situado en la calle Joaquina Bobela, en el barrio de Pumarín, sin resultado positivo. El presunto autor, que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista, según fuentes policiales.
Por eso, los investigadores creen que sigue oculto en Asturias, el perímetro está blindado desde el lunes.
Son numerosas las unidades de apoyo de la Dirección General de la Policía las que trabajan en la búsqueda y captura de El Ruso. Llegadas desde Madrid, entre ellas Policía Científica y unidades tácticas, las unidades trabajan de forma coordinada con los efectivos del Principado para localizar y arrestar al sospechoso.
El jefe superior de Policía de Asturias, Jordi Moreno, ha puesto en valor el comportamiento y la profesionalidad de los agentes que actuaron en el lugar del suceso, subrayando que varios compañeros "salvaron la vida" del policía herido al practicarle torniquetes y maniobras de reanimación cardiopulmonar en medio de una escena dantesca antes de continuar con el servicio. "Hay que tener mucho carácter, ser buena persona y ser buen Policía para seguir hoy en su puesto de trabajo después de vivir lo de ayer", ha añadido.