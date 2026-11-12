La Policía continúa volcada en la captura de El Ruso, el autor del tiroteo y de la explosión mortal de Oviedo

Oviedo ha acogido hoy el funeral por el agente caído en la explosión del barrio de Villafría. Familiares, compañeros y amigos han acudido a la ceremonia. Mientras, continúa la búsqueda del autor de la explosión , conocido como El Ruso , como informan desde ‘ Noticias Cuatro ’.

Absoluto silencio al partir las cenizas del subinspector Juan José Rodríguez, desde el tanatorio de Oviedo. Desde este coche se despide Harley, el perro con el que 'Jota' compartió su última etapa y con el que fue recientemente galardonado. También han perdido a Deny, adiestrado para detectar explosivos.

La comitiva llegaba al complejo policial de Bellavista en un acto presidido por la secretaria de Estado de Seguridad y el presidente del principado. Los restos serán trasladados a su tierra natal, en León.

Los investigadores siguen analizando el portal en el que explotó el artefacto

En Villafría, el portal de la tragedia amanece hoy tapiado. Continúan analizando las sustancias del potente artefacto casero que también ha dejado a un agente del Tedax con graves secuelas.

Los indicios apuntan a una combinación letal de nitrato de amonio, polvo de aluminio y metralla, capaz de derrumbar un edificio.

El Ruso, fugado y cargado de armas

Todo comenzó tras un tiroteo en el que una chica de 17 años recibió cinco disparos.

El sospechoso es Manuel, alias 'El Ruso', es un exlegionario, calderero, con múltiples antecedentes y considerado muy peligroso. Su mujer, Tatiana, fue detenida por dar pistas falsas para evitar que le localizaran.